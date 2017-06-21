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 21 июня, 12:01
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Прокуратура проверила законность слушаний по мусорному полигону под Новосибирском
Фото группы «Поможем реке Издревая» соцсети «Вконтакте»

Активисты инициативной группы «Поможем реке Издревая» попросили прокуратуру проверить законность проведения общественных слушаний по строительству мусорного полигона «Раздольное» в районе памятника природы «Долина реки Издревая» в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения инициативной группы.

Активисты попросили новосибирскую прокуратуру проверить общественные слушания по поводу строительства мусоросотрировочного комплекса и полигона для твёрдых отходов «Раздольное», которые проходили 2 мая 2017 года. Прокуратура в ходе проверки нарушений законодательства не нашла.

«Ранее на ряде пресс-конференций, публичных встречах и в различных публикациях в СМИ представители компании „Экология-Новосибирск“ заявляли о готовности проекта, и о том, что после общественных слушаний 2 мая и принятии предложений до 2 июня проект будет направлен на государственную экологическую экспертизу», — говорится в сообщении инициативной группы.

Также в тексте сообщения говорится о том, что согласно законодательству, организации, собирающиеся строить значимые промышленные объекты, обязаны провести серию публичных слушаний. На первом заседании населению представляется предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). После, с учётом всех предложений и замечаний, разрабатывается техническое задание, которое обсуждается на вторых слушаниях. И на третьем заседании должны проходить окончательные слушания по ОВОС.

В ответе прокуратуры на жалобу активистов уточняется, что разработка проектной документации по объекту мусоросортировочного комплекса не завершена.

«В ходе проверки нарушений законодательства не выявлено, оснований для принятия мер прокурором в настоящее время нет», — сообщается в ответе ведомства.

Напомним, что в июне 2017 года активисты «Поможем реке Издревая» попросили Путина отменить строительство мусорного полигона «Раздольное».

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