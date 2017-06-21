Прокуратура проверила законность слушаний по мусорному полигону под Новосибирском

Активисты инициативной группы «Поможем реке Издревая» попросили прокуратуру проверить законность проведения общественных слушаний по строительству мусорного полигона «Раздольное» в районе памятника природы «Долина реки Издревая» в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения инициативной группы.

Активисты попросили новосибирскую прокуратуру проверить общественные слушания по поводу строительства мусоросотрировочного комплекса и полигона для твёрдых отходов «Раздольное», которые проходили 2 мая 2017 года. Прокуратура в ходе проверки нарушений законодательства не нашла.

«Ранее на ряде пресс-конференций, публичных встречах и в различных публикациях в СМИ представители компании „Экология-Новосибирск“ заявляли о готовности проекта, и о том, что после общественных слушаний 2 мая и принятии предложений до 2 июня проект будет направлен на государственную экологическую экспертизу», — говорится в сообщении инициативной группы.

Также в тексте сообщения говорится о том, что согласно законодательству, организации, собирающиеся строить значимые промышленные объекты, обязаны провести серию публичных слушаний. На первом заседании населению представляется предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). После, с учётом всех предложений и замечаний, разрабатывается техническое задание, которое обсуждается на вторых слушаниях. И на третьем заседании должны проходить окончательные слушания по ОВОС.

В ответе прокуратуры на жалобу активистов уточняется, что разработка проектной документации по объекту мусоросортировочного комплекса не завершена.

«В ходе проверки нарушений законодательства не выявлено, оснований для принятия мер прокурором в настоящее время нет», — сообщается в ответе ведомства.

Напомним, что в июне 2017 года активисты «Поможем реке Издревая» попросили Путина отменить строительство мусорного полигона «Раздольное».