Работник торгового центра надеялся пожаром замаскировать кражу в Томске

Охранники задержали сотрудника торгового центра, подозреваемого в поджоге и краже более одного миллиона рублей, узнал 21 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения МВД по Томской области.

Сотрудники томской полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже и поджоге сотрудника торгового центра «Палата».

В ночь на 20 июня в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Томску от службы охраны поступило сообщение о проникновении в помещение торгового центра. 27-летний работник ТЦ «Палата» украл из подсобного помещения свыше одного миллиона рублей и попытался устроить пожар на месте преступления, чтобы уничтожить улики.

Мужчина пытался бежать, охранники торгового центра задержали и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции и Росгвардии. Добыча поджигателя, превысившая миллион рублей, была изъята.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Напомним, в июне прокуратура выявила причины пожара в томской колонии.