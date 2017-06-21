Россельхознадзор не пустил в Новосибирскую область более 600 тонн ягод и фруктов

Сотрудники регионального Россельхознадзора не пустили в Новосибирскую область более 600 тонн фруктов, ягод, овощей и риса, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения пресс-службы ведомства.

Перевозчики из республик Казахстан и Кыргызстан пытались ввезти в Новосибирску область более 600 тонн овощей для продажи. Сотрудники фитосанитарного контрольного поста нашли нарушения при перевозке партий подкарантинной продукции. На упаковках товаров не было соотвествующих маркировок о наименовании и происхождении, также у овощей и фруктов не было действующих документов.

В Новосибирскую область не пустили 184 тонны черешни, 92 тонны абрикосов, более пяти тонн нектаринов, три тонны яблок, более 12 тонн слив, 104 тонны арбузов и 20 тонн дынь. Также в область не попали 183 тонны овощей и полтонны рисовой крупы.

«В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции, предназначавшихся для последующей реализации на территории Российской Федерации, был запрещён. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в мае Россельхознадзор не пустил черешню без документов в Новосибирскую область.