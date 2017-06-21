Зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин рассказал о проблемах и планах конверсии оборонной промышленности и выходе предприятий на гражданский рынок, передаёт корреспондент Сиб.фм с по итогам пленарного заседания «Делай в России: индустриализация двойного назначения» форума «Технопром».

Дмитрий Рогозин отметил, что оборонный комплекс остаётся государством в государстве из-за целого ряда барьеров. Это происходит из-за особенностей ценообразования, системы госконтрактов и психологии работы на закрытых предприятиях, окружённых ореолом тайны.

«Мировые примеры говорят о диверсификации ОПК как о дороге с двусторонним движением. Многие гражданские предприятия уже знают особенности ОПК, понимают его сильные и слабые стороны и особенности порядка принятия решений. Успешный пример — концерн „Калашников“, который перевернул представления о том, как может работать частный капитал в ОПК. В Ижевске построены новые заводы, сегодня продукция „Калашникова“ востребована даже на американском рынке, это не только стрелковое оружие», — уверен зампред правительства РФ.

Нужно сблизить параметры корпоративной среды в гражданском и оборонном секторе, чтобы действовать на гражданских рынках, считает Дмитрий Рогозин. Система работы в гражданском секторе требует разных компетенций и моделей — создания особых бизнес-единиц, преодоления банальной разобщённости.

«Отечественные компании плохо знают, „что происходит за стенкой“. Это мешает обмену технологиями и процессам импортозамещения. Часто преобладание импорта техники в российских промышленных компаниях происходит не из-за отсутствия альтернатив в России, а по инерции, из-за невнимания к предложениям на рынках», — сообщил вице-премьер правительства РФ.

По мнению эксперта, помочь в этом может налаживание горизонтальных связей, например на технологических форумах, подобных «Технопрому». Использование передовых технологий, представленных на выставке, например аддитивных технологий в промышленности, помогут оставаться в мировых трендах.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что реиндустриализация становится лозунгом и для западного мира. Это проявляется в развитии технологий 3D-печати, роботизации для увеличения производительности труда и развитии производственных технологий для снижения барьера окупаемости, что позволяет создавать малые и средние серии продукции.

Напомним, что декан Высшей школы телевидения Виталий Третьяков предсказал на «Технопроме» кадровую революцию в России в 2017 году.