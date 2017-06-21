Школа стоимостью более миллиарда рублей появится в пригороде Иркутска

Иркутская область направит более миллиарда рублей на строительство в пригороде столицы региона новой школы на 1 275 мест, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения пресс-службы правительства области.

Учебное заведение появится в посёлке Молодёжный Иркутского района. По словам министра образования региона Валентины Перегудовой, федеральный бюджет выделил на строительство и оснащение школы 594 млн рублей, остальные средства взяты из областного (400,4 млн рублей) и районного (44,3 млн рублей) бюджетов. Строительство стало возможно благодаря участию региона в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы», больше известной как «Большая перемена».

Для возведения школы в посёлке Молодёжный был выделен участок в шесть гектаров. Площадь самого здания составит 26,5 тысячи квадратных метров. Школа будет состоять из семи трёхэтажных блоков и одного одноэтажного. Объект возводится с учётом всех современных требований безопасности, для передвижения маломобильных людей предусмотрены пандусы, четыре пассажирских лифта. Помимо столовой, спортзала, бассейна и трудовой мастерской в школе разместятся зал для хореографии и зрительный зал-амфитеатр на 388 мест.

На пришкольной территории расположится универсальная спортивная площадка, поле для мини-футбола, беговая дорожка и гимнастическая площадка, зона отдыха, хозяйственная зона с гаражом и трансформаторной подстанцией. Также у учреждения будет собственная котельная. Завершить строительство школы планируется уже в декабре 2017 года.

Напомним, в октябре 2016 года депутат Законодательного собрания Иркутской области Николай Труфанов обещал построить новую поликлинику в одном из посёлков региона после того, как во время рабочего визита в больницу провалился под пол.