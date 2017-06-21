 

Следователи проверят обстоятельства жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Томской области

 21 июня, 13:21
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Следователи проверят обстоятельства жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Томской области
Фото с сайта ГУ МЧС по Томской области

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводят доследственную проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в аэропорту города Кедрового Томской области, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения пресс-службы ведомства.

Вертолёт Алтайских авиалиний совершил жёсткую посадку в аэропорту города Кедрового Томской области 20 июня в 17:40 по местному времени. По результатам доследственной проверки обстоятельств жёсткой посадки вертолёта следователи примут процессуальное решение.

По информации регионального МЧС, вертолёт должен был вылететь на Шингинское месторождение для доставки продуктов питания, однако при взлёте экипажу пришлось совершить аварийную посадку.

У вертолёта оказались повреждены лобовое стекло и хвостовая балка. На борту воздушного судна находились три члена экипажа, никто из них не пострадал.

Напомним, что в ноябре 2016 года в Забайкалье разбился вертолёт Robinson.

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