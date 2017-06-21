 

Судебный пристав пришёл к должнику под видом слесаря в Новосибирске

 21 июня, 18:24
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Судебный пристав пришёл к должнику под видом слесаря в Новосибирске
Фото с сайта sanitaer.org

Судебный пристав в Новосибирске представился слесарем, чтобы попасть в кравриру мужчину, который задолжал за пекарное оборудование около 200 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения регионального управления судебных приставов.

По сообщению пресс-службы, 59-летний житель Новосибирска задолжал около 200 тысяч рублей оптовой компании, которая продаёт пекарное оборудование. Он оплатил 1/3 от стоимости товара. По договору купли-продажи мужчина в установленные сроки должен был выплатить оставшуюся сумму продавцу, но не стал этого делать.

Судебный пристав вызвал его на приём и вручил ему постановление о возбуждении исполнительного производства. После этого мужчина стал скрываться: не отвечал на телефонные звонки, игнорировал извещение о вызове на приём, по адресу регистрации двери не открывал. Сотрудники ведомства нашли номер телефона его жены.

«Проявив смекалку, судебный пристав-исполнитель представился слесарем и договорился с женщиной о прибытии по домашнему адресу должника для проверки учета приборов горячей и холодной воды, — говорится в сообщении. — Когда на пороге квартиры неплательщика оказались судебные приставы вместо слесаря, должник настолько был ошеломлен и растерян, что не смог подобрать нужные слова для оправданий. Однако спустя пару минут он начал рьяно утверждать, что никакого оборудования он не получал от взыскателя и оплачивать долг не собирается».

Пристав-исполнитель арестовал и изъял бытовую технику мужчины. Спустя два дня он погасил задолженность в полном объёме.

Напомним, что в июне 2017 года жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей.

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