 

Ветер спасёт жителей Новосибирска от зловонного запаха

 21 июня, 12:26
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Ветер спасёт жителей Новосибирска от зловонного запаха
Фото с сайта globallookpress.com

Удушливый смрад заставляет жителей Ленинского района Новосибирска закрывать в жару окна, сообщили 21 июня корреспонденту Сиб.фм жители улицы 9-й Гвардейской Дивизии.

Жители левого берега стали жаловаться на неприятный запах на улице, они обращаются во все инстанции и получают ответ: ждите ветра.

«Я в 7:30 звонила в мэрию. Этот запах ещё вчера стоял, я думала — потерплю. А сегодня вышла на балкон — дышать нечем, химический запах. Или Электрозавод что-то сбрасывает, или свалка горит возле Хилокского рынка», — рассказала пенсионерка Валентина Васильева.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области подтвердили предположение пенсионерки — горит свалка площадью 30 квадратных метров на улице Малыгина. Звонок на номер экстренной службы поступил 21 июня в 9:49, на данный момент на месте работает спецтехника пожарной службы.

Специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили, что застой загрязнённого воздуха в городе связан с погодными условиями — слабым ветром и отсутствием осадков.

«Малоподвижный антициклон, под влиянием которого формируются погодные условия, препятствует рассеиванию выбросов. Особенно в ночные часы за счёт устойчивости воздушных масс качество атмосферного воздуха снижается, накапливаются вредные примеси», — прокомментировала ситуацию специалист Гидрометеоцентра Надежда Бабошина.

Напомним, синоптики продлили действие штормового предупреждения об аномально жаркой погоде до 21 июня.

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