 

Встреча друзей закончилась пытками утюгом в Новосибирске

 21 июня, 17:18
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Встреча друзей закончилась пытками утюгом в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Компания молодых людей предстала перед судом в Новосибирске за жестокое избиение подростка во время вечеринки с алкоголем — они получили сроки от нескольких месяцев до четырёх лет, узнал 21 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительные приговоры в отношении Александра Королёва, Станислава Суздальцева и двоих несовершеннолетних за издевательства над подростком и пытки раскалённым утюгом.

Инцидент произошёл в ночь на 10 апреля 2017 года, когда компания из четырёх молодых людей, двое из которых были несовершеннолетними, собрались на квартире, чтобы выпить. Друзья поспорили из-за мобильного телефона, в результате Королёв, Суздальцев и несовершеннолетний стали избивать четвёртого подростка металлической ножкой от табурета. Били по голове, туловищу и конечностям.

Затем последовали пытки раскалённым утюгом, от которых пострадавший потерял сознание. Когда пришедший в себя подросток попытался сбежать из квартиры, истязания над ним продолжились на улице: к избиению присоединился ещё один несовершеннолетний, который прыгнул на голову избиваемого.

«От действий злоумышленников потерпевший получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, переломов правой ключицы, второго ребра справа, множественные гематомы и ссадины, ожоги на лице, шее и руках», — сообщает областная прокуратура.

В ходе расследования стало известно, что один из несовершеннолетних подсудимых на протяжении длительного периода времени унижал своего одноклассника. Давал пощёчины, оскорблял его и заставлял выполнять унизительные команды, надевал наручники, связывал скотчем, раздевал в присутствии других школьников.

Все фигуранты дела получили реальные сроки. В зависимости от степени и роли участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «г», «з» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего») и пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, то есть причинении физических и психических страданий <...> в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Алексадр Королёв приговорён к четырём годам лишения свободы, Станислав Суздальцев — к одному году и девяти месяцам. Оба подсудимых будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Один из несовершеннолетних получил девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Второй подросток, который прыгнул на голову пострадавшего, приговорён судом к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле полиция выяснила причину заснятой на видео драки новосибирских школьниц.

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