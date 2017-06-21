 

Жюри объявило победителей театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон» в Красноярске

 21 июня, 18:35
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Жюри объявило победителей театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон» в Красноярске
Фото со страницы компании «Полюс» в соцсети Fasebook

Жюри в Красноярске выбрало восемь театров-победителей Второго регионального конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения на странице конкурса в соцсети Facebook.

В этом году участниками проекта стали 16 театров Красноярского края, Якутии, Иркутской и Магаданской областей, из которых экспертный совет, включавший известных российских театральных критиков и продюсеров, выбрал восемь лучших коллективов.

Первое место занял Минусинский драматический театр (Минусинск, Красноярский край). Вторая премия — у Городского драматического театра «Поиск» (Лесосибирск, Красноярский край); третье место — Черемховский драмтеатр имени В. П. Гуркина (Черемхово, Иркутская область).

«Мы стали свидетелями „продвинутого“ театрального мышления. Сегодня в регионах, особенно в Сибири, делают не просто качественный театр, а театр европейского уровня», — подчеркнула представитель экспертного совета, театральный критик Елена Смородинова.

Победители конкурса получат гранты на участие в фестивале современного искусства «Территория. Магадан» — совместном проекте «Полюса», Международного фестиваля-школы современного искусства TERRITORIЯ и Московского музея современного искусства. Фестиваль, обещающий в 2017 году стать одним из главных событий культурной жизни Сибири и Дальнего Востока, пройдёт в Магадане с 29 августа по 3 сентября. На нём коллективы, занявшие первое и второе места, представят свои постановки, ещё шесть финалистов смогут принять участие в образовательной программе.

«Особенность проекта „Полюс. Золотой сезон“ в том, что он организован не государством, а компанией „Полюс“. Значит, открываются новые перспективы сотрудничества бизнеса и искусства — это для нашей страны очень важно. Кроме того, конкурс привлёк коллективы с разными театральными традициями и зрительскими вкусами. Значит, им хочется нового опыта и впечатлений, взаимообмена идей. Это не может не радовать», — отмечает театральный критик, соучредитель и арт-директор фестиваля TERRITORIЯ Роман Должанский.

В первый раз конкурс «Полюс. Золотой сезон» проходил в 2016 году, в нём участвовали 23 театра из четырёх регионов: Красноярского края, Якутии, Иркутской и Магаданской областей.

Напомним также, что в конце апреля новосибирские театры получили три премии «Золотая Маска».

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