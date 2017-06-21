Зюганов попросил министра транспорта отремонтировать нулевой километр Чуйского тракта

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вместе с председателем комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николаем Харитоновым обратились к министру транспорта России Максиму Соколову с просьбой отремонтировать четырёхкилометровый участок Чуйского тракта в районе города Бийска, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня, ознакомившись с текстом обращения на официальном сайте крайкома КПРФ Алтайского края.

Обращение депутатов-коммунистов последовало после посещения ими выставки, проходившей в парламентском центре на Охотном ряду и посвящённой 95-летию придания Чуйскому тракту статуса дороги государственной значимости. В письме к министру депутаты указывают на то, что современный Чуйский тракт связывает три региона Сибири (Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай) с Монголией и Китаем, при этом участок дороги на месте её исторического начала — рядом с Музеем Чуйского тракта в Бийске — давно нуждается в ремонте.

«Музей находится у истоков Чуйского тракта — моста через реку Бию. Рядом с музеем стоит специальный знак, который условно обозначает нулевой километр. При этом дорога рядом с музеем в центре города Бийска находится в неудовлетворительном состоянии. Уважаемый Максим Юрьевич, настоятельно просим в честь 95-летия Чуйского тракта найти возможность и профинансировать мероприятия, предусматривающие приведение в нормативное состояние четырёх километров дороги общего пользования в городе Бийске», — говорится в обращении депутатов.

Напомним, в феврале Чуйский тракт и трасса М-54, соединяющая Хакасию с Тувой, вошли в топ-10 красивейших дорог России.