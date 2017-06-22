 

239 специализированных классов открыто в школах Новосибирской области

 22 июня, 18:29
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239 специализированных классов открыто в школах Новосибирской области
Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

Директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева рассказала о первых итогах мониторинга деятельности специализированных классов и об их значимости для Новосибирской области, сообщил корреспондент Сиб.фм 22 июня по итогам совещания, прошедшего на форуме «Технопром».

Совещание «Развитие проекта специализированных классов естественнонаучного, математического и инженерного направлений в Новосибирской области» в рамках V Международного форума технологического развития «Технопром-2017» провёл министр образования, науки, инновационной политики НСО Сергей Нелюбов.

«Я хочу сказать, что, посмотрев на соседние регионы, где 22 в Кузбассе и 25 в Красноярске, 239 специализированных классов у нас — это, конечно, мощь. Понятно, что вместе с расширением объёма, рождаются проблемы. Все понимают: чем больше участников входят, тем меньше элитарности. Вместе с тем проект специализированных классов Новосибирской области оказывал и оказывает огромнейшее воздействие не только на управление качеством образования, но и формирование качества образования, общее его повышение», — отметила Наталья Ярославцева.

Из этих 239 специализированных классов 82 — это инженерно-технологические, то есть более 30 %, 67 — математических; естественно-научные делятся на 34 химических класса и 29 физических. Кроме того, существуют агротехнологические, IT, биотехнологические и проектные классы.

«Виден прекрасный прорыв: 23 седьмых класса уже имеют техническую направленность, в то время как 11-х было не так много. Среди 10–11-х в данный момент превалируют естественнонаучные, потому что они сразу давали лучшие результаты», — добавила директор Новосибирского института мониторинга и развития образования.

239 специализированных классов находятся в 66 образовательных учреждениях Новосибирской области. В 2017 году проведён общий мониторинг и эффективности деятельности специализированных классов. Мониторинг проводился по трём критериям.

«Первый — это качество условия осуществления образовательной деятельности. Здесь мы говорим о кадровом и материально-техническом обеспечении. Второй — качество процесса организации образовательной деятельности: использование новых технологий, экспертиза программ, рабочих планов, внеурочной деятельности. И третий критерий — это качество результатов образования», — пояснила Наталья Ярославцева.

В итоге, по словам эксперта, потенциал специализированных классов был оценен как высокий.

Напомним, что и 2015 году планировалось открыть агротехнологические классы в трёх районах Новосибирской области.

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