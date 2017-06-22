28-летний кандидат отказался от участия в выборах губернатора Томской области

Бывший молодёжный мэр Томска и генеральный директор одной из химико-фармацевтических компаний города Максим Лучшев, выдвинутый Партией роста в качестве кандидата на выборы губернатора Томской области, отказался от участия в выборной кампании, сообщил корреспонденту Сиб.фм 22 июня сам кандидат.

Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, выбрала 28-летнего Лучшева кандидатом на партийном съезде 17 июня в результате тайного голосования. Однако, по словам кандидата, Партия роста не планирует подавать документы в избирком для выдвижения своего представителя на губернаторские выборы.

«Считаю, что работа губернатора ответственная, многозадачная, требующая большого опыта. Главная цель, которую мы преследовали своим действом, — показать, что Партия Роста хоть ещё не является парламентской партией, но активна и выступает за эволюционные перемены, за развитие производственных предприятий, за новые подходы в экономике. Всё это прописано в нашей программе экономики роста. Мы продолжим проявлять активную политическую позицию на этих выборах и в дальнейшем», — пояснил решение партии Лучшев.

Напомним, ранее сотрудник избиркома Томской области сообщил корреспонденту Сиб.фм о том, что законодательство региона не позволяет кандидатам младше 30 лет быть избранными на пост губернатора.