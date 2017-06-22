 

Аэротрополис может помочь сибирской промышленности стать конкурентоспособной

 22 июня, 07:55
подходящие темы
Аэротрополис может помочь сибирской промышленности стать конкурентоспособной
Фото предоставлено пресс-службой «Сибирского соглашения»

Новый вид технопарков — аэротрополис — может появиться в Новосибирске, об этом говорит заключённое соглашение о сотрудничестве между Агентством по технологическому развитию и Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения пресс-службы «Сибирского соглашения».

21 июня в рамках V Международного форума технологического развития «Технопром-2017», который проходит в Новосибирске, первый заместитель генерального директора — главный инженер Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов и председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Андрей Жуков подписали соглашение о сотрудничестве.

Как отмечается в сообщении, сотрудничество будет нацелено на создание в Сибирском федеральном округе Центра технологического превосходства предприятий Сибири, который будет способствовать технологическому развитию региона, внедрения технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции. Для этого будут задействованы имеющиеся ресурсы, уникальные компетенции и интеллектуальный потенциал партнёров.

«Сотрудничество с „Сибирским соглашением“ позволит нам создать новый для России вид технопарков — так называемый аэротрополис, когда площадка создаётся на территории аэропорта, где производство осуществляется внутри специальной зоны, которая освобождена от таможенных платежей, — пояснил Вадим Куликов. — Мы уже обсудили возможность появления такого технопарка с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким».

Агентство по технологическому развитию содействует российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня, а также оказывает партнёрам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, сборки инвестиционного проекта, подбора мер государственной поддержки, сопровождения проекта на этапе реализации.

«Сибирское соглашение», в свою очередь, делает в своей деятельности акцент на взаимовыгодные экономические отношения и дальнейшее укрепление сложившихся горизонтальных межрегиональных производственных и торговых связей, а также строгое соблюдение дисциплины поставок.

Напомним, 20 июня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал об уникальности программы реиндустриализации экономики Новосибирской области на «Технопроме-2017».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Кощей Продолжительный

 22 июня, 07:30 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель

Микрокредитование как IT-задача

 20 июня, 11:13 • колонка
Александр Артемов
генеральный директор
 12 июня, 07:00 • интервью

На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов

Декан экономического факультета НГУ — о полном штиле среди сотрудников, выбор пути во время перестройки и пессимизме по поводу образования.
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
присоединяйтесь!
    