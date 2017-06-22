Аэротрополис может помочь сибирской промышленности стать конкурентоспособной

Новый вид технопарков — аэротрополис — может появиться в Новосибирске, об этом говорит заключённое соглашение о сотрудничестве между Агентством по технологическому развитию и Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения пресс-службы «Сибирского соглашения».

21 июня в рамках V Международного форума технологического развития «Технопром-2017», который проходит в Новосибирске, первый заместитель генерального директора — главный инженер Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов и председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Андрей Жуков подписали соглашение о сотрудничестве.

Как отмечается в сообщении, сотрудничество будет нацелено на создание в Сибирском федеральном округе Центра технологического превосходства предприятий Сибири, который будет способствовать технологическому развитию региона, внедрения технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции. Для этого будут задействованы имеющиеся ресурсы, уникальные компетенции и интеллектуальный потенциал партнёров.

«Сотрудничество с „Сибирским соглашением“ позволит нам создать новый для России вид технопарков — так называемый аэротрополис, когда площадка создаётся на территории аэропорта, где производство осуществляется внутри специальной зоны, которая освобождена от таможенных платежей, — пояснил Вадим Куликов. — Мы уже обсудили возможность появления такого технопарка с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким».

Агентство по технологическому развитию содействует российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня, а также оказывает партнёрам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, сборки инвестиционного проекта, подбора мер государственной поддержки, сопровождения проекта на этапе реализации.

«Сибирское соглашение», в свою очередь, делает в своей деятельности акцент на взаимовыгодные экономические отношения и дальнейшее укрепление сложившихся горизонтальных межрегиональных производственных и торговых связей, а также строгое соблюдение дисциплины поставок.

Напомним, 20 июня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал об уникальности программы реиндустриализации экономики Новосибирской области на «Технопроме-2017».