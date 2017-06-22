Дочь чиновника в Омской области убедила 11 человек оформить кредиты и отдать ей деньги

Кировский районный суд приговорил дочь главы Азовского сельского поселения в Омской области к четырём годам колонии за то, что она убедила 11 человек оформить кредиты и отдать деньги ей, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения прокуратуры РФ.

Кировский районный суд Омска вынес приговор в отношении 26-летней дочери главы Азовского сельского поселения. По данным суда, подсудимая с сентября по декабрь 2013 года ввела в заблуждение 11 односельчан. Она под предлогом развития бизнеса попросила их оформить на своё имя кредиты на максимальные суммы в различных банках города Омска, а полученные деньги передать ей.

«Введённые в заблуждение граждане, не подозревая о преступных намерениях, оформили кредиты и впоследствии передали ей денежные средства в общей сумме более 5 млн рублей. Полученные от граждан деньги она потратила на личные нужды», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошеничество»). Вину в совершении преступления подсудимая не признала, ущерб не возместила. Ей назначили четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в июне 2013 глава «Новокузнецкой управляющей компании» получил 7,5 года колонии за трёхдневный кредит.