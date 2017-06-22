 

Дочь чиновника в Омской области убедила 11 человек оформить кредиты и отдать ей деньги

 22 июня, 12:34
подходящие темы
Дочь чиновника в Омской области убедила 11 человек оформить кредиты и отдать ей деньги
Фото с сайта globallookpress.com

Кировский районный суд приговорил дочь главы Азовского сельского поселения в Омской области к четырём годам колонии за то, что она убедила 11 человек оформить кредиты и отдать деньги ей, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения прокуратуры РФ.

Кировский районный суд Омска вынес приговор в отношении 26-летней дочери главы Азовского сельского поселения. По данным суда, подсудимая с сентября по декабрь 2013 года ввела в заблуждение 11 односельчан. Она под предлогом развития бизнеса попросила их оформить на своё имя кредиты на максимальные суммы в различных банках города Омска, а полученные деньги передать ей.

«Введённые в заблуждение граждане, не подозревая о преступных намерениях, оформили кредиты и впоследствии передали ей денежные средства в общей сумме более 5 млн рублей. Полученные от граждан деньги она потратила на личные нужды», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошеничество»). Вину в совершении преступления подсудимая не признала, ущерб не возместила. Ей назначили четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в июне 2013 глава «Новокузнецкой управляющей компании» получил 7,5 года колонии за трёхдневный кредит.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Микрокредитование как IT-задача

 20 июня, 11:13 • колонка
Александр Артемов
генеральный директор
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети — в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
 23 мая, 16:51 • интервью

Будь осторожен: это русская

Переводчица Элеонора Ларина-Кааби — об обнаружении на юге Франции дореволюционной России и о том, почему французская женщина подумает, прежде чем зайти в горящую избу.
самое популярное
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 10 июня, 13:53 • новость

Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске

Гроза, дождь и ураганный ветер обрушились на Новосибирск ночью 10 июня, деревья падали на припаркованные машины, а котлован на стройке наполнился водой.
присоединяйтесь!
    