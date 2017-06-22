Эвакуатор с автомобилем на борту попал в ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске

На Бугринском мосту в Новосибирске произошло ДТП — эвакуатор с автомобилем на борту столкнулся с грузовой «ГАЗелью», сообщил корреспонденту Сиб.фм 22 июня руководитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.

21 июня в 20:15 на Бугринском мосту в Новосибирске 35-летний водитель эвакуатора марки Нyundai столкнулся с автомобилем марки ГАЗ-27751. В результате столкновения пострадали 29-летняя пассажирка Нyundai (политравма) и 24-летний водитель автомобиля ГАЗ (ушиб головного мозга). Их обоих доставили в больницу. Водитель Нyundai не пострадал.

Эвакуатор следовал в сторону улицы Ватутина и совершил столкновение с грузовой «ГАЗелью», которая стояла в крайнем правом ряду.

«Водитель автомобиля Нyundai пояснил, что он двигался в крайней левой полосе со скоростью около 60 км/час, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Сергей Страдымов. — В средней полосе двигался грузовой автомобиль. Водитель Нyundai решил перестроиться в крайний правый ряд и не заметил из-за грузовика, который ограничивал видимость, стоящий автомобиль ГАЗ, в результате чего произошло столкновение».

В результате столкновения также пострадал автомобиль, который находился на борту эвакуатора.

Напомним, 8 октября 2014 года состоялось торжественное открытие Бугринского моста. В первые же полчаса после открытия автомобильного движения на мосту случилась небольшая авария, которая вызвала первую пробку на мосту.