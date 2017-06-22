 

Юристы окажут помощь жителям Новосибирска бесплатно

 22 июня, 18:54
подходящие темы
Юристы окажут помощь жителям Новосибирска бесплатно
Фото с сайта globallookpress.com

30 июня — Всероссийский день бесплатной юридической помощи, бесплатные юридические консультации жители Новосибирска смогут получить по горячей линии, в мэрии, филиале ТГУ и ещё шести местах, узнал 22 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Ассоциации юристов России.

Очередной всероссийский день бесплатной юридической помощи объявила Ассоциации юристов России. В день открытых дверей все желающие смогут проконсультироваться по вопросам, возникающим в сферах земельных отношений, ЖКХ, исполнения решений суда, наследственного права и многим другим.

В этот день помощь в правовых вопросах населению будут оказывать представители органов прокуратуры, специалисты из Россреестра, судебные приставы, нотариусы, адвокаты, частнопрактикующие юристы, а также преподаватели и студенты старших курсов юридических факультетов

В Новосибирске будут работать семь открытых площадок и одна горячая линия. В Бердске в этот день будет бесплатно принимать адвокат.

В общественной приемной мэра бесплатные юридические консультации будут проходить с 9:30 до 16:30.

На горячую линию «Молодежного союза юристов Новосибирской области» по номеру 8-913-989-96-76 будут приниматься звонки с 10:00 до 17:00.

Напомним, в июне томские пластические хирурги оперировали бесплатно «ради улыбок».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 июня, 07:00 • интервью

На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов

Декан экономического факультета НГУ — о полном штиле среди сотрудников, выбор пути во время перестройки и пессимизме по поводу образования.
 29 мая, 12:59 • репортаж

В общем, Бог с вами

Чем отличается последний звонок в православной гимназии, какие наставления дают выпускникам и как делают выбор школы родители.

Работа мечты на пике технологий

 25 апреля, 13:17 • колонка
Ольга Дуплина
менеджер по персоналу
самое популярное
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
присоединяйтесь!
    