Юристы окажут помощь жителям Новосибирска бесплатно

30 июня — Всероссийский день бесплатной юридической помощи, бесплатные юридические консультации жители Новосибирска смогут получить по горячей линии, в мэрии, филиале ТГУ и ещё шести местах, узнал 22 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Ассоциации юристов России.

Очередной всероссийский день бесплатной юридической помощи объявила Ассоциации юристов России. В день открытых дверей все желающие смогут проконсультироваться по вопросам, возникающим в сферах земельных отношений, ЖКХ, исполнения решений суда, наследственного права и многим другим.

В этот день помощь в правовых вопросах населению будут оказывать представители органов прокуратуры, специалисты из Россреестра, судебные приставы, нотариусы, адвокаты, частнопрактикующие юристы, а также преподаватели и студенты старших курсов юридических факультетов

В Новосибирске будут работать семь открытых площадок и одна горячая линия. В Бердске в этот день будет бесплатно принимать адвокат.

В общественной приемной мэра бесплатные юридические консультации будут проходить с 9:30 до 16:30.

На горячую линию «Молодежного союза юристов Новосибирской области» по номеру 8-913-989-96-76 будут приниматься звонки с 10:00 до 17:00.

Напомним, в июне томские пластические хирурги оперировали бесплатно «ради улыбок».