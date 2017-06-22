Юристы окажут помощь жителям Новосибирска бесплатно
22 июня, 18:54
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30 июня — Всероссийский день бесплатной юридической помощи, бесплатные юридические консультации жители Новосибирска смогут получить по горячей линии, в мэрии, филиале ТГУ и ещё шести местах, узнал 22 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Ассоциации юристов России.
Очередной всероссийский день бесплатной юридической помощи объявила Ассоциации юристов России. В день открытых дверей все желающие смогут проконсультироваться по вопросам, возникающим в сферах земельных отношений, ЖКХ, исполнения решений суда, наследственного права и многим другим.
В этот день помощь в правовых вопросах населению будут оказывать представители органов прокуратуры, специалисты из Россреестра, судебные приставы, нотариусы, адвокаты, частнопрактикующие юристы, а также преподаватели и студенты старших курсов юридических факультетов
В Новосибирске будут работать семь открытых площадок и одна горячая линия. В Бердске в этот день будет бесплатно принимать адвокат.
В общественной приемной мэра бесплатные юридические консультации будут проходить с 9:30 до 16:30.
На горячую линию «Молодежного союза юристов Новосибирской области» по номеру
Напомним, в июне томские пластические хирурги оперировали бесплатно «ради улыбок».