 

Красноярские учёные обнаружили пригодную для казахских степей пшеницу

 22 июня, 16:49
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Красноярские учёные обнаружили пригодную для казахских степей пшеницу
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярские учёные совместно с коллегами из Казахстана нашли два вида дикой пшеницы, пригодных для создания сельскохозяйственных супергибридов, устойчивых к засухе и избытку соли, узнал 22 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН».

Учёные красноярского Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» и Института биологии и биотехнологии растений (Алматы, Казахстан) в июне 2017 года представили результаты совместных исследований в области сельскохозяйственных наук. Они обнаружили два вида дикой пшеницы, устойчивых к нехватке воды и избытку солей. Ими оказались пшеница двузернянка и пшеница эфиопская.

Особенностью отобранных видов стал удвоенный набор хромосом в клетках образцов. Кроме того, они характеризовались повышенным содержанием белка и устойчивостью к грибковым заболеваниям. Эти показатели говорят в пользу пригодности найденных видов для селекционных и генетических экспериментов.

«Дикие сородичи пшеницы привыкли жить в суровых условиях, у них в генах записана способность сопротивляться стрессу. У культурных видов устойчивость сама по себе не возникает, она может быть только передана от других видов с генами», — пояснила главный научный сотрудник отдела оценки селекционных материалов КНЦ СО РАН Наталья Зобова.

Гибрид зерновых будет устойчивым к нехватке влаги и избытку солей в почве, а значит, пригоден для засушливых районов Казахстана. Министерство образования и науки Республики Казахстан оказало исследованию грантовую поддержку.

Напомним, в январе генетики новосибирского Академгородка вывели сухостойкий сорт яровой пшеницы.

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