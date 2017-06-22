 

Мать шестерых детей задержана в Иркутской области по подозрению в убийстве

 22 июня, 09:14
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Мать шестерых детей задержана в Иркутской области по подозрению в убийстве
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы задержали в городе Шелехове Иркутской области 47-летнюю местную жительницу, мать шестерых детей, подозреваемую в убийстве собственного мужа, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения регионального следкома.

О безвестном исчезновении супруга женщина сама сообщила в полицию ещё в начале апреля. Она рассказала, что муж уехал на автомобиле во Владивосток и до сих пор не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», в ходе следствия подозрения пали на супругу пропавшего мужчины.

«Ещё на начальном этапе расследования проверялась версия причастности женщины к совершению данного преступления. Но поскольку оно было тщательно спланировано и подозреваемой были предприняты все меры по уничтожению следов преступления, проверялись различные версии произошедшего, проводились многочисленные экспертизы, допросы. Благодаря кропотливой работе следователями совместно с сотрудниками полиции собраны неопровержимые доказательства причастности женщины к совершению убийства», — сообщил областной следком.

На данный момент подозреваемая задержана и даёт признательные показания. Решается вопрос об её аресте.

Напомним, в мае в Алтайском крае суд приговорил к шести годам и восьми месяцам заключения жительницу Барнаула, которая четырежды выстрелила в своего бывшего мужа.

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