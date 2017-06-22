 

Мэрия Новосибирска выделила грант на поэтическую фотовыставку

 22 июня, 12:30
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Мэрия Новосибирска выделила грант на поэтическую фотовыставку
Фото Святослава Одаренко

Проект новосибирского фотографа «Поэту по портрету» получил грант от мэрии — в июле в ТРЦ «Галерея Новосибирск» откроется выставка творческих портретов поэтов-современников, сообщила 22 июня корреспонденту Сиб.фм автор проекта Катерина Скабардина-Столбинская.

Автор проекта «Поэту по портрету» получила грант от управления культуры на организацию выставки в торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск».

В рамках творческого фотопроекта Катерина Скабардина-Столбинская сделала около сотни портретов поэтов-современников. Справа от каждого снимка фотограф разместила короткое стихотворение изображённого на снимке поэта. По задумке стихотворение должно быть своеобразной визитной карточкой автора, а фотографии поэты смогут использовать для своих сборников и презентации творчества в интернете.

«Я делаю этот проект для себя, потому что хочу знать, как выглядят поэты-современники в лицо, хочу с ними здороваться на улице, — рассказала корреспонденту Сиб.фм фотограф. — Если я этого хочу, значит, есть ещё такие же, как я. Современный человек, чей мозг вынужден обрабатывать огромное количество информации, не успевает переключиться с действия на осмысление. Мы ищем строки, мысли, цитаты, которые выражают наши чувства. Вот именно для этого людям и нужна поэзия: лучше, глубже понимать самих себя».

Проект стартовал в Новосибирске в открытой фотостудии на базе культурного центра «Этаж». Сейчас география проекта — это свыше десятка городов, среди них Новосибирск, Омск, Томск, Иркутск, Улан-Удэ, а также Москва и Санкт-Петербург. Открытие выставки ожидается в начале июля в ТРЦ «Галерея Новосибирск», для неё комиссия отберёт порядка 30 фотографий.

«Я оставила за собой право выбрать для выставки трёх особенно понравившихся мне поэтов, выбор остальных снимков я доверила комиссии из трёх признанных в Новосибирске поэтов. От молодых авторов туда войдёт Татьяна Парцвания, от Новосибирского отделения Союза писателей России — Николай Пархоменко и объединит поколения поэт Павел Куравский», — поделилась автор проекта.

Напомним, в марте в Новосибирске проходил Всесибирский круглосуточный поэтический мартафон.

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