 

Новосибирск попал в тройку самых англоговорящих городов России

 22 июня, 09:26
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Новосибирск попал в тройку самых англоговорящих городов России
Фото с сайта globallookpress.com

В тройку российских городов-лидеров по уровню проникновения английского языка после Москвы и Санкт-Петербурга вошёл Новосибирск, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из результатов исследования Центра изучения региональных проблем и аналитического языкового ресурса Schoolrate.

Центр изучения региональных проблем (ЦИРП) и аналитический языковой ресурс Schoolrate провели анализ спроса и предложения на рынке изучения английского языка в 20 крупнейших регионах России.

Как отметили в пресс-службе ЦИРП, данные кадровых агентств, статистика языковых школ и курсов иностранного языка указывают на то, что средний уровень владения иностранным языком в России невысокий. Если в Москве и Санкт-Петербурге люди заинтересованы в изучении английского, то в регионах после школы люди бросают иностранные языки.

Первые строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, третьим стал Новосибирск. На седьмом месте оказался ещё один сибирский город, Омск.

Авторы исследования отметили, что высокие показатели английского языка в Новосибирске объясняются тем, что этот город является крупным образовательным центром. Спрос на владение английским в Новосибирске отражает статистика рейтинга Schoolrate: в данный момент в городе работают более 50 языковых школ и курсов.

«Жители Новосибирска показывают достаточно высокий уровень владения английским языком. 7 % населения могут работать в зарубежной компании и примерно 20 % уверенно чувствуют себя в путешествиях», — констатировал руководитель ЦИРП Сергей Воробьёв.

В исследовании использовалась статистика общеобразовательных школ с языковым уклоном, частных школ и курсов иностранного языка на основании данных независимого языкового рейтинга Schoolrate, а также результаты опросов ЦИРП и кадровых агентств в 15 городах России с населением более 1 млн человек.

Напомним, в ноябре 2016 года Россия оказалась в середине крупнейшего международного рейтинга по владению английским — при этом Новосибирск стал четвёртым городом страны по уровню иностранного языка.

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