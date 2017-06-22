Новосибирская S7 стала одной из лучших авиакомпаний мира

Сибирская авиакомпания S7 Airlines вошла в ТОП-100 лучших авиакомпаний мира в ежегодном международном рейтинге Skytrax и заняла третье место среди ведущих авиакомпаний Восточной Европы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы S7 Airlines 22 июня.

Авторитетное британское агентство Skytrax подвело итоги ежегодного независимого исследования авиакомпаний на основании опросов пассажиров по всему миру. В 2017 году результаты были определены на основании опроса 19,87 миллиона пассажиров.

По итогам опроса новосибирская авиакомпания S7 Airlines заняла третье место среди лучших авиакомпаний Восточной Европы и вошла в ТОП-100 авиакомпаний мира.

Исследование проводилось с августа 2016 года по май 2017 года. Опрошенные пассажиры поделились своим опытом, начиная с момента поиска и покупки авиабилета и заканчивая получением багажа в аэропорту по прибытии. Авиакомпании оценивали по пятибалльной шкале по 49 критериям. В частности, можно было оценить удобство использования сайта авиакомпании, качество онлайн-услуг, скорость и удобство регистрации на рейс в аэропорту, возможности трансфера, комфорт и чистота на борту, профессионализм и приветливость экипажей, способность сотрудников решать возникающие проблемы.

S7 Airlines является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Она включает обширную сеть внутренних маршрутов, выстроенную на базе авиатранспортных узлов в Москве и Новосибирске. S7 выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. S7 является одной из наиболее стабильных и пунктуальных авиакомпаний России.

Стоит отметить, что авиакомпания S7 Airlines — многократный победитель национальной авиационной премии «Крылья России». За реализованные проекты компанию неоднократно награждали премией фестиваля рекламы «Каннские Львы» и национальной премией за открытия в области путешествий «Моя планета». В 2015 году S7 Airlines получила награду National Geographic Traveller Awards как «Лучшая российская авиакомпания».

Напомним, в феврале новосибирская авиакомпания S7 Airlines заняла первое место среди российских авиаперевозчиков в рейтинге журнала Forbes.