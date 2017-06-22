Новосибирский эксперт по искусственному интеллекту назвал главное различие человека и компьютера

Директор по развитию компании «Экспасофт» Евгений Павловский рассказал, в чём искусственный интеллект превзошёл человеческий разум, сообщает корреспондент Сиб.фм 22 июня по итогам пленарного заседания «Российская промышленная революция. Стратегические вызовы», прошедшего на форуме «Технопром».

Новосибирские разработчики искусственного интеллекта и ботов-преподавателей уверены, что системы искусственного интеллекта уже во многом превосходят возможности человеческого разума. По мнению одного из ведущих специалистов Новосибирского государственного университета по ИТ Евгения Павловского, у человека есть более важное качество.

«Искусственный интеллект уже распознаёт лица и голос лучше людей. Сейчас ИИ замахнулся на искусство. Но интеллект — не главная характеристика разума, главное — воспитание. Хищный интеллект разработает атомную бомбу, а воспитанный разум откроет атомную энергетику», — рассказал Евгений Павловский.

Эксперт отметил, что развитие новых технологий требует новых специалистов, и особенно важно воспитание в процессе образования. Советская школа алгебраистов прививает любовь к родине, университет — любовь к истине, а «Технопром» и подобные форумы — любовь к технологиям, отметил он.

Ранее Евгений Павловский рассказал Сиб.фм, что применение искусственного интеллекта в сфере человеческого общения порождает «эффект зловещей долины»: когда робот становится очень похож на человека, совершенно неотличим, то возникает паника.

Напомним, бот-преподаватель Telegram завалил новосибирских студентов на экзамене. Программа требовала ответить на 150 вопросов за 45 минут.