Новосибирский метрополитен в День города будет работать до часу ночи

25 июня в День города новосибирское метро будет работать на час дольше — все станции прекратят работу в 1:00, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения пресс-службы мэрии.

На большинстве станций до 1:00 будет работать только один выход. Станция «Площадь Ленина» 25 июня будет закрыта с 22:00 до 23:30. Выходы со стороны улицы Орджоникидзе и со стороны мэрии будут работать с 5:45 до 1:00. На станции «Площади Маркса» до 1:00 будет работать выход со стороны торгового центра «Версаль», на станции «Студенческая» будет работать выход со стороны НГТУ. На станции «Речной вокзал» до этого времени будет работать выход со стороны улицы Большевистской, а на станции «Октябрьская» — со стороны ГПНТБ. На станции «Красный проспект» — выход возле «Дома офицеров». На станции «Гагаринская» до 1:00 будет работать выход со стороны железнодорожной платформы, а на станции «Заельцовская» — со стороны магазина «Чемпион».

На зелёной ветке метрополитена до 1:00 будут работать все станции кроме «Сибирской» — она закроется в 23:00.

«В период проведения праздничных мероприятий будут существенно сокращены интервалы следования поездов, а ко времени завершения праздничного салюта на линии выйдет максимальное количество подвижного состава и интервал сократится до трёх минут. На всех станциях будет усилена работа кассовых окон, — говорится в сообщении пресс-службы. — Последние поезда отправятся с конечных станций в 1:02, что позволит совершить поездку в пределах только одной линии».

Также в День города перекроют Красный проспект и Октябрьскую магистраль, а также участки улиц Сибиряков-Гвардейцев и Станиславского, из-за чего изменится направление движения некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов, маршрутных такси.

Напомним, что в День города власти запретят продажу алкоголя и покроют газоном центр Новосибирска.