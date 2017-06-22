Приставы арестовали технику крупной угольной компании Кузбасса за долги

В Кемеровской области угольная компания задолжала 24 млн рублей, в связи с чем приставы арестовали технику организации на 16 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Управления судебных приставов по Кемеровской области 22 июня.

В сообщении говорится, что общую сумму задолженности угольной компании в 24 млн рублей составили налоги, государственные пошлины, штрафы в сфере природопользования, страховые взносы и задолженности частным компаниям.

Также ещё в 2016 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области были выявлены нарушения, связанные с негативным воздействием на окружающую среду.

19 июня во время проверки приставы выявили, что рабочая техника находится на месте, но никаких работ данной организацией не проводится. Арестованное имущество на данный момент находится у директора разреза компании-должника.

Напомним, в мае в Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион.