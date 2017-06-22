Семилетняя девочка выпала из окна в детском лагере Новосибирской области

Следователи в городе Бердске Новосибирской области проводят проверку после того, как семилетняя девочка выпала из окна второго этажа в детском лагере, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения регионального управления следственного комитета.

Следователи проводят проверку после того, как 21 июня 2017 года семилетняя девочка выпала из окна второго этажа одного из жилых корпусов детского оздоровительно-образовательного лагеря.

По данным следствия, около 17:00 21 июня 2017 года на втором этаже в одном из жилых корпусов лагеря в городе Бердске дети играли в прятки. Во время игры девочка залезла на подоконник, рама окна была открыта. Облокотившись на москитную сетку окна, ребёнок выпал. Врачи диагностировали у девочки перелом позвоночника.

Девочка находится в лечебном учреждении, врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в июне 2017 года следователи начали проверку после того, как заболели 56 детей в лагере под Новосибирском.