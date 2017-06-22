Фотограф потребовал извинений у новосибирского правительства за нарушение авторских прав

В Новосибирске размещены баннеры в честь 80-летия области с позаимствованными из блога Gelio панорамными снимками — у фотографа никто не спросил разрешения на их использование, сообщил 22 июня корреспонденту Сиб.фм автор снимков Слава Степанов.

Автор блога Gelio фотограф Слава Степанов увидел баннеры со своими снимками из собственного окна. Это произошло в мае, потому что из-за командировок он бывает в Новосибирске наездами.

«Я сначала подумал, что кто-то похожую фотографию сделал, но потом сверил и убедился, что всё-таки моя работа. Судя по пикселизации, это была украденная из моего блога фотография, растянутая на величину баннера», — рассказал корреспонденту Сиб.фм фотограф.

Всего по городу Степанов насчитал около таких 20 баннеров. Он обратился в областное управление по государственной охране объектов культурного наследия, и через некоторое время с ним связался глава управления Александр Кошелев.

Кошелев извинился перед фотографом и рассказал, что концепцию юбилейной эмблемы разработал бывший главный городской художник Юрий Бурика, уволенный по сокращению в 2015 году. На тот момент он представил свою работу на конкурс в качестве фрилансера. На согласовании проекта произошло недоразумение: Бурика не сказал, что фотографию для фона он взял из интернета в качестве образца.

Слава Степанов написал письмо губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому. Он потребовал принести публичные извинения на сайте правительства Новосибирской области, демонтировать все баннеры с украденными снимками и в дальнейшем отстранить Юрия Бурику от разработки проектов городского и областного уровня.

21 июня Степанов получил ответ с официальными извинениями от имени замгубернатора Александра Титкова. Демонтаж обещали начать в кратчайшие сроки, кроме того, в отношении лиц, причастных к этой ошибке, в правительстве проведут дисциплинарные взыскания.

Однако на момент публикации материала демонтаж не начался. Судиться или добиваться компенсации материального ущерба новосибирский фотограф не намерен.

«Я просто справедливости хочу, для меня было бы идеально, если бы этой ситуации вообще не было», — заключил Слава Степанов.

По словам фотографа, он бы согласился предоставить свои снимки для праздничного оформления, если бы его об этом попросили, однако дизайн Юрия Бурики ему решительно не нравится.

Напомним, в 2014 году суд уличил крупнейший новосибирский паблик АСТ-54 в нарушении авторских прав фотографа.