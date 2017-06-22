 

Солист Bad Boys Blue прислал томским врачам видео с благодарностью за лечение

 22 июня, 13:31
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Солист Bad Boys Blue прислал томским врачам видео с благодарностью за лечение
Фото с сайта proconcert.ru

Солист музыкальной группы Bad Boys Blue Джон Макинерни прислал томским врачам видео с благодарностью за лечение после аварии на трассе Новосибирск-Томск, узнал корреспондент сиб.фм 22 июня из сообщения пресс-службы томской администрации.

Джон Макинерни, солист музыкальной группы Bad Boys Blue, выразил благодарность томским врачам, принимавшим участие в его лечении после аварии на трассе Новосибирск-Томск 4 марта 2017 года.

Видеообращение музыкант записал в Варшаве и отправил в департамент здравоохранения Томской области ко Дню медицинского работника. Джон Макинерни сообщил, что он практически выздоровел и в скором времени планирует обходиться без костылей.

«Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестёр — всех, кто участвовал в моём лечении. Всего хорошего», — говорится в видеопослании.

Напомним, что в марте 2017 года солист группы Bad Boys Blue выписался из томской больницы.

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