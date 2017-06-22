Сотрудник компании мобильной связи украл 1,8 млн рублей в Новосибирске

Новосибирский суд приговорил 29-летнего сотрудника компании мобильной связи, который украл 1,8 млн рублей, к условному сроку, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По данным следствия, 29-летний житель города Новосибирска, являясь сотрудником одной из сотовых компаний, купил 45 сим-карт. Через его персональный компьютер, используя логин и пароль коллеги, мужчина перечислил с расчетных счетов компании на купленные сим-карты 1,8 млн рублей. После этого он перевёл деньги на банковские карты, которые за вознаграждение в 20 тысяч рублей оформили на себя незнакомые люди.

Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»), и приговорил к трём годам и шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в июне 2015 года пользователи социальных сетей сообщали о новом виде мошенничества с «бесплатными» SIM-картами, которые раздавали в переходах метро в Новосибирске.