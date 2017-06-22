 

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора новосибирского детского сада

 22 июня, 16:16
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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора новосибирского детского сада
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура обвинила директора детского сада № 272 Новосибирска в хищении 600 тысяч рублей, предназначенных для выплаты заработной платы фиктивным работникам детсада, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области 22 июня.

В ходе проверки детского сада № 272 Новосибирска прокуроры выявили факты хищения бюджетных средств директора учреждения. Её обвиняют в хищении около 600 тысяч рублей, которые были предназначены для выплаты заработной платы работникам детского сада, фиктивно трудоустроенным с 2014 по 2016 годы.

Как отмечается в сообщении, фактически «трудоустроенные» таким образом уборщики помещений и территории не исполняли свои обязанности согласно занимаемым должностям.

«Так, директор дошкольного учреждения издавала несоответствующие действительности приказы о приёме на работу „работников“, вносила заведомо ложные сведения в табели учёта рабочего времени, — сообщили в пресс-службе. — На основании этих сведений лицам начислялась заработная плата на банковские карточки, однако денежными средствами впоследствии распоряжалась директор учреждения по своему усмотрению».

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора детского сада по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), а также по части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

23 июня Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит вопрос об избрании для директора меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в марте в Красноярске воспитателя детского сада № 295 уволили с работы после жалобы на начальство в трудовую инспекцию за то, что ей отказались выплачивать положенную надбавку.

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