 

Томский учёный обнаружил влияние мобильного телефона на клетки внутренней стороны щеки

 22 июня, 15:36
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Томский учёный обнаружил влияние мобильного телефона на клетки внутренней стороны щеки
Фото с сайта globallookpress.com

Томский учёный выяснил, что длительное воздействие электромагнитных волн приводит к изменению структуры клеток буккального эпителия (внутренней стороны щеки), узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Магистрант кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии Биологического института ТГУ Марина Костромеева изучила особенности индивидуальной восприимчивости людей к излучению мобильных телефонов. Эксперимент показал, что длительное воздействие электромагнитных волн приводит к изменению структуры клеток буккального эпителия (внутренней стороны щеки).

«Мобильный телефон — неотъемлемая часть жизни человека. Зачастую его активное использование начинается уже с первого класса, — рассказала Марина Костромеева. — О влиянии „сотовых“ на организм в научном сообществе много спорят. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения отнесла мобильные телефоны к группе, куда входят вещества, которые, возможно, способны вызывать рак».

Марина Костромеева совместно со своим научным руководителем провела эксперимент, в котором приняли участие 100 добровольцев. В начале проекта и через месяц после его запуска у них брали соскоб с внутренней поверхности обеих щек. После сравнивали образцы клеток со стороны, часто используемой во время разговора (ведущая щека), и с противоположной (контрольной) щеки, которая значительно реже подвергалась воздействию излучения.

«Результаты цитогенетических исследований показали существенное увеличение частоты патологий в ядерной структуре клеток „ведущей“ щеки по сравнению с аналогичными нарушениями в эпителии противоположной щеки, — рассказала Марина Костромеева. — Среди выявленных патологий: микроядра (фрагменты, которые не содержат полного генома, необходимого для выживания клетки), двуядерность, кариорексис (распад клеточного ядра на части) и некоторые другие отклонения».

Согласно результатам сравнительного анализа, ядерные патологии чаще встречаются у женщин. С одной стороны, это связано с тем, что они больше разговаривают по мобильному телефону в течение дня. С другой, у женщин есть дополнительная хромосома Х, она обладает большей склонностью к потере и образованию микроядер по сравнению с другими хромосомами. Помимо пола имеет значение и этническая принадлежность человека. Экспериментальные данные показали, что у представителей монголоидной расы чувствительность к электромагнитному излучению значительно выше, чем у европеоидов.

Напомним, что в июне 2017 года учёные Томского политехнического университета совместно со специалистами беспроводных технологий из Индии и Шри-Ланки заявили о намерении начать передавать элекстрический заряд через мобильные сети.

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