Туман отрезал Кузбасс от авиасообщения

Сильный туман отрезал Кемеровскую область от авиасообщения — самолёты, летевшие в Кемерово или Новокузнецк, не смогли приземлиться в аэропортах этих городов из-за плохой видимости, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения ТАСС.

Самолёт «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске. Ещё два самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» кружат над кемеровским аэропортом, ожидая улучшения погодных условий. Решение об их посадке в других аэропортах на момент публикации не принято.

В Новокузнецке не смогли приземлиться два авиалайнера, также прибывшие из столицы, — из-за плохой видимости на взлётно-посадочной полосе самолёт S7 повернул в Новосибирск и сел в Толмачёве, самолёт «Аэрофлота» сел в Барнауле. Из-за тумана задерживается также вылет рейсов из Кемерова и Новокузнецка в Москву.

Напомним, в марте самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань, вернулся в аэропорт вылета, после того как одному из пассажиров стало плохо.