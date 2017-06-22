Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья на автомобили и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество, рассказал корреспонденту Сиб.фм 22 июня заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Константин Максимов.

Вечером 22 июня в Новосибирской области в результате разбушевавшейся стихии срывало крыши, валило деревья и било градом стёкла автомобилей.

«Очень много отключения электричества, особенно в частном секторе, где „воздушкой“ электросети навешаны, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Константин Максимов. — Тот поток воды, который был, довольно-таки быстро сошёл — в низинах остался. А так, в основном, это какое-то количество упавших деревьев и отключение электроэнергии. Недавно выехал экипаж на улицу Выборную — там повредило ветром кровлю на доме, болтается, свисает. Либо демонтируют аварийную конструкцию, либо закрепят».

Жители Новосибирска и области публиковали последствия стихии в соцсетях. Так, к примеру, Владимир Кириллов написал у себя на странице в Facebook о граде размером с куриное яйцо в Каргатском районе Новосибирской области. Градом изрядно побило стёкла автомобиля. Около 19:00 Кириллов в своём посте предупредил новосибирских автомобилистов о надвигающейся стихии.

Паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сделал подборку последствий урагана в Новосибирске на основе присланных очевидцами фотографий и видео. Так, по сообщению очевидцев, на улице Шевченко ветром снесло крышу часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы — она упала на дорогу. У остановки «Поликлиника» на «Снегирях» сдуло крышу у ТЦ «Красные зори».

Сорванная ветром крыша часовни на улице Шевченко. Фото АСТ-54

В жилом комплексе «Эдем» на улице Залесского от порывов ветра сломалась и упала на детскую площадку сосна. Возле дома № 104 на улице Горького ветром повалило дерево вместе с фонарным столбом, которые перегородили одну из полос проезжей части.

Фото АСТ-54

Недалеко от дома № 101 на улице Ленинградской рухнувшее дерево упало на припаркованную Toyota. Также упало дерево на машину возле дома № 29/3 на улице Кошурникова. На улице Лежена припаркованный фургон откатился в стоявший на месте внедорожник Toyota Land Cruiser.

Один из жителей Новосибирска прислал в группу «АСТ-54» видео с видом на 6-й микрорайон «Родники», в котором бушевала пылевая буря.

Напомним, вечером 22 июня из-за урагана в новосибирском Академгородке от рухнувшей трухлявой берёзы погибла 53-летняя женщина.