 

Вода на новосибирском пляже «Наутилус» не прошла проверку по микробам — Роспотребнадзор

 22 июня, 11:35
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Вода на новосибирском пляже «Наутилус» не прошла проверку по микробам &mdash; Роспотребнадзор
Фото с сайта old.planetadorog.ru

Специалисты управления Роспотребнадзора по Новосибирской области установили, что вода в реке Оби у пляжа «Наутилус» не отвечает гигиеническим требованиям, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения ведомства.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Новосибирской области исследуют пробы воды из открытых водоёмов. По их данным, вода из реки Оби у пляжа «Наутилус» по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам. Ведомство направило информацию в мэрию Новосибирска.

Вода в Обском водохранилище (парк «Звезда» , пляж «Обское море», парк культуры и отдыха «У моря Обского», пляжи «Сосновка», «На Камнях», пляжи санатория «Рассвет», пансионата «Былина», «Дюны», «Старый Бердск») соответствует гигиеническим требованиям. Также в список разрешённых для купания попали места массового отдыха и занятия спортом: лодочная станция «Ласточка», пляж яхт-клуба «Роял Марин», пляж бухта «Лазурная» на озере Чаны в Барабинском районе и пляж «Центральный» в Искитиме.

Напомним, что в июне 2017 года на новосибирском пляже нашли человеческие ноги.

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