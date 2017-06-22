 

Врачи назвали состояние главы Кузбасса после операции на позвоночнике удовлетворительным

 22 июня, 16:14
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Врачи назвали состояние главы Кузбасса после операции на позвоночнике удовлетворительным
Фото с сайта новокузнецк400.рф

Губернатор Кемеровской области 73-летний Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения ТАСС.

Информационное агентство, ссылаясь на заместителя губернатора региона по вопросам здравоохранения Валерия Цоя, сообщает о том, что врачи оценивают состояние Амана Тулеева после операции как удовлетворительное. С 11 июня он находится в кемеровской больнице имени Подгорбунского.

«Состояние стабильное, самочувствие нормальное. Со стороны органов и систем нет никаких нарушений жизненных функций. В мае в одной из клиник Германии была проведена операция: сложная и специфическая с использованием металлоконструкций», — рассказал Валерий Цой.

По словам Валерия Цоя, лечение губернатору было рекомендовано в октябре 2016 года, но Тулеев перенёс его на май. Операция длилась девять часов.

«Возникло осложнение в виде пневмонии. Усилиями докторов и самого пациента с этими осложнениями справились, пневмонию купировали», — добавил Валерий Цой.

Напомним, что в июне 2017 года стало известно о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вторично продлил отпуск.

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