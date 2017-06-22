 

Заказ рынка приведёт к развитию искусственного интеллекта — учёные СО РАН

 22 июня, 07:11
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Заказ рынка приведёт к развитию искусственного интеллекта &mdash; учёные СО РАН
Фото Григория Крониха для Сиб.фм

Возможности глубинного обучения машин обсуждались в рамках V Международного форума технологического развития «Технопром-2017», узнал 22 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири».

По мнению заведующего лабораторией Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН Ивана Смирнова, со временем алгоритмы машинного обучения станут частью повседневной жизни, но для того, чтобы оно развивалось, как научное направление, нужен заказ рынка.

Учёные будут стремиться доводить свои исследования в области искусственного интеллекта до реальных технологических решений, сообщил на стратегической сессии «Технопрома» директор Института систем информатики имени А. П. Ершова СО РАН Александр Марчук.

«По всему спектру технологий машинного обучения инженерия опережает теоретические исследования, — рассказал учёный. — Специалисты уже задним числом пытаются научно обосновать работу тех или иных алгоритмов, хотя и это не просто. Например, всё ещё не существует чёткого объяснения технологии нейронных сетей. Наш институт хочет энергично развернуть не только фундаментальные, но и прикладные исследования в области искусственного интеллекта».

На данный момент «глубинное обучение» машин позволяет решать задачи биомедицины, машиностроения, обработки естественного языка. Некоторые российские разработки в этой области достигают мирового уровня.

Напомним, 21 июня на «Технопроме» зампред правительства России Дмитрий Рогозин сообщил, что сегодня продукция концерна «Калашников» востребована даже на американском рынке.

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