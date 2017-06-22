 

Житель Новосибирска в пятый раз выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу

 22 июня, 17:19
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Житель Новосибирска в пятый раз выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу
Фото из группы «Федерация пауэрлифтинга Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска и заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко в пятый раз выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу, подняв 660 килограммов в весовой категории 59 килограммов, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня из сообщения пресс-службы Федерации по пауэрлифтингу по Новосибирской области.

Заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко выступил на чемпионате мира по пауэрлифтингу с суммой троеборья 660 килограммов. 227,5 килограмма в приседании, 167,5 килограмма в жиме лёжа и 265 килограммов в становой тяге принесли жителю Новосибирска пятую победу. Соревнования прошли 21 июня в Минске.

«По признанию самого спортсмена, выступал он не в полную силу, так как впереди главный старт четырёхлетия — Всемирные Игры. Соревнования пройдут в польском городе Вроцлаве с 20 по 30 июля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Второе место занял спортсмен из Эквадора с результатом 592,5 килограмма, тяжеловес из Польши поднял 572,5 килограмма и занял третье место.

Напомним, что Сергей Федосиенко в четвёртый раз стал чемпионом мира в июне 2016 года.

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