 

Жительница Красноярского края захватила озеро

 22 июня, 17:44
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Жительница Красноярского края захватила озеро
Фото с сайта globallookpress.com

Забор на пути к озеру появился в посёлке Минино Красноярского края, местные жители смогли вернуть право доступа к воде только с помощью природоохранной прокуратуры, узнал 22 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы УФССП по Красноярскому краю.

Жительница деревни Минино присоединила к своему земельному участку озеро, поставив 20-метровый забор. Соседи написали в краевую природоохранную прокуратуру жалобу и попросили вернуть им доступ к озеру. Прокурор выявил нарушение в самовольном присвоении общего озера и обратился в суд.

Самозваную хозяйку озера навестили приставы и ознакомили с решением суда: забор должен быть снесён. В случае неисполнения нарушительнице грозила бы административная ответственность, меры принудительного исполнения, а также сбор в размере 5 тысяч рублей.

Жительница Минина не стала сопротивляться воле представителей закона и демонтировала забор. Безымянное озеро стало снова доступно для всех жителей деревни.

Напомним, в августе 2016 года ФБК обвинил губернатора Новосибирской области в захвате берега Оби.

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