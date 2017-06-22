Жительница новосибирского Академгородка погибла от упавшей берёзы во время урагана

В новосибирском Академгородке во время урагана берёза упала на голову женщине — она скончалась на месте, сообщил корреспонденту Сиб.фм 22 июня заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Константин Максимов.

22 июня в 19:41 в МАСС поступила информация о несчастном случае в лесной зоне на проспекте Строителей в новосибирском Академгородке. 53-летняя женщина шла по лесной тропе. Бушевавший ураган повалил берёзу прямо на неё. В течение 10-15 минут после сообщения спасатели прибыли на место, но помочь пострадавшей не успели. Женщина скончалась на месте.

«На месте выяснилось, что берёза упала на голову женщине, — сообщил корреспонденту Сиб.фм Константин Максимов. — Берёза была не очень крепкая, можно сказать, трухлявая. Большая довольно-таки. И насмерть её убила. Наша помощь не потребовалась — тело было не заблокировано, не прижато. Спасатели предложили распилить и убрать дерево. Представитель администрации на месте был — сказал, что вопрос решён будет, когда пройдут следственные мероприятия. Как следователи информацию соберут — сами и уберут это дерево».

Константин Максимов отметил, что в этот вечер в Новосибирске упало ещё несколько деревьев из-за урагана, но больше никто не пострадал. Было много обращений по поводу отключения электричества — в основном, в частном секторе.

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