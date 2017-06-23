Дочь мэра Новосибирска сделала селфи с папой в домашней обстановке

Селфи с мэром Новосибирска Анатолием Локтем опубликовала в своём Instagram его дочь Мария Локоть, решив поучаствовать в конкурсе #селфисгородом и #селфисмэром ко Дню города, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из Instagram Марии Локоть.

Мария Локоть опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена вместе с отцом, Анатолием Локтем, и дочерью Аней. Судя по фото, они сидят на диване в домашней одежде.

В комментариях пользователи отметили, что у неё есть шансы на победу в конкурсе, который объявили для жителей Новосибирска ко Дню города. На момент публикации новости фотография собрала 94 лайка.

Скриншот с Instagram Марии Локоть

«Мой вариант #селфисгородом, хотя скорее это #селфиспапой, что бывает не чаще, чем #селфисмэром, поверьте», — подписала фотографию Мария Локоть.

Победитель конкурса выиграет пешеходную экскурсию или экскурсию на теплоходе от Музея города Новосибирска. Результаты конкурса станут известны уже сегодня, 23 июня. Победят авторы снимков с наибольшим количеством лайков к фотографиям с хэштегом #селфисмэром и #селфисгородом, опубликованных в Instagram. На данный момент в Instagram опубликовано более 20 фотографий с хэштегом #селфисмэром.

Напомним, в октябре 2014 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в соцсети «ВКонтакте» извинился перед горожанами, что редко пользуется социальными сетями, пообещал бывать в них чаще и даже зарегистрировался в Instagram.