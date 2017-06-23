 

Дочь мэра Новосибирска сделала селфи с папой в домашней обстановке

 23 июня, 13:25
были упомянуты
подходящие темы
Дочь мэра Новосибирска сделала селфи с папой в домашней обстановке
Фото из Instagram Марии Локоть

Селфи с мэром Новосибирска Анатолием Локтем опубликовала в своём Instagram его дочь Мария Локоть, решив поучаствовать в конкурсе #селфисгородом и #селфисмэром ко Дню города, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из Instagram Марии Локоть.

Мария Локоть опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена вместе с отцом, Анатолием Локтем, и дочерью Аней. Судя по фото, они сидят на диване в домашней одежде.

В комментариях пользователи отметили, что у неё есть шансы на победу в конкурсе, который объявили для жителей Новосибирска ко Дню города. На момент публикации новости фотография собрала 94 лайка.

Скриншот с Instagram Марии Локоть

«Мой вариант #селфисгородом, хотя скорее это #селфиспапой, что бывает не чаще, чем #селфисмэром, поверьте», — подписала фотографию Мария Локоть.

Победитель конкурса выиграет пешеходную экскурсию или экскурсию на теплоходе от Музея города Новосибирска. Результаты конкурса станут известны уже сегодня, 23 июня. Победят авторы снимков с наибольшим количеством лайков к фотографиям с хэштегом #селфисмэром и #селфисгородом, опубликованных в Instagram. На данный момент в Instagram опубликовано более 20 фотографий с хэштегом #селфисмэром.

Напомним, в октябре 2014 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в соцсети «ВКонтакте» извинился перед горожанами, что редко пользуется социальными сетями, пообещал бывать в них чаще и даже зарегистрировался в Instagram.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 июня, 07:00 • репортаж

Жаркая летняя сессия

Совет депутатов Новосибирска уходит на летние каникулы. На последней перед ними сессии депутаты обсудили сделанное, наметили планы, и выслушали похвалу от Анатолия Локтя.

О мой бот!

 19 июня, 10:06 • колонка
Вячеслав Романьков
журналист
 9 июня, 12:37 • интервью

Переезжаем во Франкфурт — такая подстава!

Новосибирский PR-менеджер вышла замуж, уехала в Италию, выучила итальянский язык, переехала в Германию и оказалась беременна. Анастасия Шнитова рассказывает о различиях между российским и немецким материнством.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 10 июня, 13:53 • новость

Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске

Гроза, дождь и ураганный ветер обрушились на Новосибирск ночью 10 июня, деревья падали на припаркованные машины, а котлован на стройке наполнился водой.
присоединяйтесь!
    