Шесть домов сгорели в Иркутской области из-за разведённого для приготовления пищи костра

Шесть жилых домов сгорели в посёлке Горячий Ключ Иркутской области — причиной пожара стал костёр, разведённый местным жителем, чтобы приготовить пищу, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщений регионального следкома и областного ГУ МЧС.

Данные следователей и спасателей разнятся: МЧС сообщает о пяти сгоревших домах, в которых проживало 47 жителей, по информации следкома, в шести домах, уничтоженных огнём, проживало 30 человек.

«По предварительным данным, пожар возник в одном из подворий и при условии высокой температуры воздуха и ветре мгновенно распространился на соседние дома. По словам соседей, один из местных жителей развёл во дворе своего дома костёр для приготовления пищи. Отлучившись на некоторое время, он оставил огонь без присмотра. Ветром искры костра разнесло на соседние строения и заборы. В результате пожар охватил постройки на площади более 600 квадратных метров», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Начальник ГУ МЧС Валентин Нелюбов особо отметил слаженные действия добровольной пожарной команды посёлка, благодаря которым удалось избежать более серьёзных последствий. По его словам, уголовное дело по факту пожара возбуждено по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности».

Все погорельцы временно размещены у родственников и знакомых в том же населённом пункте. Проведён сход граждан по вопросам восстановления документов, выплаты компенсаций и другим вопросам ликвидации последствий пожара.

Напомним, в мае сотрудники следкома Красноярского края завели уголовное дело по факту пожара, в результате которого сгорели 34 жилых дома в посёлке Стрелка и около 200 человек остались без крова.