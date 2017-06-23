Дополнительные электрички развезут гостей Новосибирска в День города
23 июня, 13:12
Новосибирская компания «Экспресс-пригород» в День города назначила дополнительные вечерние поезда в День города 25 июня, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения на сайте ОАО «Экспресс-пригород».
Дополнительные электрички развезут любителей салюта в День города из Новосибирска. Расписание дополнительных поездов, по данным официального сайта «Экспресс-пригород», будет следующим:
— № 6339 Новосибирск — Обь, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:47 (время указано местное), прибытие на станцию Обь в 00:18;
— № 6529 Новосибирск — Издревая, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:29, прибытие на станцию Издревая в 00:15;
— № 6669 Новосибирск — Бердск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:39, прибытие на станцию Бердск в 00:40.
В День города, 25 июня, состоятся фестиваль света и 14-й Фестиваль фейерверков, который пройдёт в парке «Городское начало» на набережной реки Оби. Представление начнётся в 22:30 и продлится до 23:15.
После праздничных фейерверков жители и гости Новосибирска смогут уехать домой на электричке Западного направления с о. п. Правая Обь в 23:55, Южного направления — с о. п. Центр в 23:45 и с о. п. Речной вокзал в 23:50, Жеребцовского направления — с о. п. Центр в 23:35 и с о. п. Речной вокзал в 23:40, сообщила пресс-служба ОАО «Экспресс-пригород».
Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород».
Напомним, что новосибирский метрополитен в День города продлит график работы до 1:00.