 

Дополнительные электрички развезут гостей Новосибирска в День города

 23 июня, 13:12
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Дополнительные электрички развезут гостей Новосибирска в День города
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирская компания «Экспресс-пригород» в День города назначила дополнительные вечерние поезда в День города 25 июня, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения на сайте ОАО «Экспресс-пригород».

Дополнительные электрички развезут любителей салюта в День города из Новосибирска. Расписание дополнительных поездов, по данным официального сайта «Экспресс-пригород», будет следующим:

— № 6339 Новосибирск — Обь, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:47 (время указано местное), прибытие на станцию Обь в 00:18;

— № 6529 Новосибирск — Издревая, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:29, прибытие на станцию Издревая в 00:15;

— № 6669 Новосибирск — Бердск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:39, прибытие на станцию Бердск в 00:40.

В День города, 25 июня, состоятся фестиваль света и 14-й Фестиваль фейерверков, который пройдёт в парке «Городское начало» на набережной реки Оби. Представление начнётся в 22:30 и продлится до 23:15.

После праздничных фейерверков жители и гости Новосибирска смогут уехать домой на электричке Западного направления с о. п. Правая Обь в 23:55, Южного направления — с о. п. Центр в 23:45 и с о. п. Речной вокзал в 23:50, Жеребцовского направления — с о. п. Центр в 23:35 и с о. п. Речной вокзал в 23:40, сообщила пресс-служба ОАО «Экспресс-пригород».

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород».

Напомним, что новосибирский метрополитен в День города продлит график работы до 1:00.

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