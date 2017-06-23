 

Дожди с градом могут повториться в Новосибирске — гидрометцентр

 23 июня, 10:39
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Дожди с градом могут повториться в Новосибирске &mdash; гидрометцентр
Фото Марии Тищенко

В Новосибирской области на выходных могут повториться ливневые дожди с грозами, жара станет умеренной, рассказал корреспонденту Сиб.фм 23 июня пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По информации новосибирского гидрометцентра, с 24 по 25 июня в Новосибирской области температура воздуха составит +25 °С...+31 °С. 24 июня дождей не предвидится. Осадки ожидаются с 25 по 26 июня.

«Сейчас мы находимся в довольно неустойчивой системе поля атмосферного давления, — пояснил Ренад Ягудин. — Идёт чередование пониженного и повышенного давления. Проходят атмосферные фронты с волнами. Поэтому весьма вероятны в некоторых районах нашей области и смежных областей грозовые ливни с порывистыми ветрами. Не исключён град. Температурный фон довольно высокий. Хотя та жара, что была недавно, отошла к районам Восточной Сибири. У нас сейчас жара более умеренная».

По словам Ягудина, в ближайшее время маловероятно повторение неблагоприятных погодных условий, которые жители Новосибирской области наблюдали вечером 22 июня.

«Местами были сильные дожди. Ветер только в отдельных точках превышал 20 м/с, в Новосибирске, по нашим данным, был в пределах 18 м/с, — отметил он. — Назвать их штормовыми и опасными оснований нет. А то, что падали деревья... Ну, какие у нас деревья? Во многом это тополя, у которых слабая корневая система. Даже от небольшого ветра они могут ломаться. К примеру, телевидение сняло сюжет „Барнаул под водой“. Посмотрели — там выпало осадков 18 мм. Это, конечно, сильный дождь, но он не входит в класс опасных. Видимо, ливнёвки не справились, и в некоторых районах автомобили оказались под водой. И то, что в Новосибирске ветер срывает кровлю с домов.

Это говорит о несоответствии требований к строительству и эксплуатации городских снабжений тем условиям, которые нам диктует природа.

Нас жизнь учит-учит, но мы никак не можем адаптироваться к природным аномалиям».

Напомним, 22 июня в Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю: в Новосибирске в результате стихии падали деревья на автомобили и срывались крыши со зданий, десятки домов оказались обесточены. В этот вечер в новосибирском Академгородке случилась трагедия: во время урагана от рухнувшей трухлявой берёзы погибла 53-летняя женщина.

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