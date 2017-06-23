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 23 июня, 11:41

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Финал новосибирского конкурса «МЕГАЮНИФЕСТ» пройдёт у МЕГИ в День города
Фото предоставлено организаторами

25 июня Новосибирск будет праздновать день рождения, городу исполнится 124 года — жителей приглашают на концерт, который состоится на площадке возле семейного торгового центра МЕГА, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения организаторов фестиваля.

Радио Юнитон и семейный торговый центр МЕГА приглашают жителей и гостей Новосибирска на празднование Дня города, которое состоится на площадке возле МЕГИ. Гости праздника увидят масштабный гала-концерт с участием лучших музыкантов Новосибирска. Среди них исполнители, работающие в самых разных жанрах. Все участники программы были отобраны в рамках конкурса-фестиваля «МЕГАЮНИФЕСТ», проходившего в эфире радио Юнитон и на сцене семейного торгового центра МЕГА. Жюри, состоящее из известных продюсеров и музыкантов России, 25 июня объявит имена победителей проекта.

Посетители услышат популярные песни о городе «Город 54», «В Новосибирске не разводятся мосты» и другие. Праздник будут вести ведущие радио «Юнитон». Завершится праздничная программа диджейским сетом Алексея Куприянцева и премьерой песни о Новосибирске.

Напомним, что новосибирский метрополитен в День города будет работать до часу ночи, также власти пообещали застелить центр города газоном.

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