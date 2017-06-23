 

Глава района в Новосибирской области пойдёт под суд за халатность

 23 июня, 16:31
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Глава района в Новосибирской области пойдёт под суд за халатность
Фото с сайта globallookpress.com

Суд рассмотрит дело в отношении главы Купинского района Новосибирской области — его обвиняют в халатности, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 62-летнего главы Купинского района Новосибирской области. По данным прокуратуры, глава района и директор ООО «Экоресурс» заключили муниципальный контракт на сумму около 19 млн рублей на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе Купино Новосибирской области для 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«По контракту застройщик обязан был ввести объект здание в эксплуатацию не позднее 1 июля 2015 года. Но подрядчик не исполнил в полном объёме условия муниципального контракта и многоквартирный дом не построил. Глава района без экспертизы принял выполненные частично работы и оплатил их. Ущерб бюджету Новосибирской области составил более 3,8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Также, по мнению прокуратуры, глава района своими действиями и бездействием нарушил права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на своевременное получение бесплатного жилья.

Главу района обвиняют в преступлении по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Максимальное наказиние по этой статье — три месяца ареста.

Напомним, что в мае 2017 года прокуратура добилась восстановления жилищных прав сирот в Алтайском крае.

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