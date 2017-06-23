 

Губернатор Городецкий ответил ФБК на обвинения вице-губернатора Петухова в подлоге

 23 июня, 13:48
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Губернатор Городецкий ответил ФБК на обвинения вице-губернатора Петухова в подлоге
Владимир Городецкий, фото Дмитрия Гусева

Юрист Фонда борьбы с коррупцией опубликовал в сети ответ новосибирского губернатора на обвинения в служебном подлоге, якобы совершённом первым вице-губернатором Юрием Петуховым, узнал 23 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения юриста ФБК Вячеслава Гимади в соцсети Facebook.

В начале мая юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади нашёл у первого вице-губернатора Юрия Петухова незадекларированную в 2014 году квартиру, после этого сообщения информация на сайте Избиркома обновилась и квартира появилась в сведениях о доходах. Гимади написал в прокуратуру заявление о подлоге и потребовал наказать причастных лиц.

22 июня юрист ФБК разместил в сети копию письма за подписью Владимира Городецкого, где даны разъяснения по поводу декларации Петухова.

В письме сообщается, что на сайте Избиркома была выявлена «техническая ошибка, заключающаяся в неотражении сведений о наличии на 31 декабря 2014 года в пользовании Петухова Ю. Ф. квартиры площадью 140,4 квадратных метра, которая была устранена 27 апреля 2017 года путём внесения необходимых изменений».

«Думали, сибирский новояз — это только мультифора и, возможно, вехотка? — прокомментировал официальный ответ Гимади на своей странице в соцсети Facebook. — Вот вам новые слова от губернатора Городецкого: сокрытие имущества чиновником — это техническая ошибка; служебный подлог — всего лишь внесение изменений».

Кроме того, в письме говорится о некоторых мерах, принятых для предотвращения подобных ошибок в будущем. В комментариях подписчики Гимади задаются вопросом, в отношении кого приняты эти меры.

Напомним, в конце мая новосибирская прокуратура проверила заявление ФБК о подлоге вице-губернатора Петухова и вынесла заключение о его недостоверности.

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