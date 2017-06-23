 

Монголия начала строительство железной дороги к Туве

 23 июня, 15:20
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Монголия начала строительство железной дороги к Туве
Железная дорога в Монголии, фото с сайта globallookpress.com

В Монголии дан старт строительству железной дороги от второго по величине города страны Эрдэнэта к угольному месторождению Овоот на севере — эта ветка в перспективе должна быть состыкована со строящейся железной дорогой в Туве, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения монгольского правительственного информагентства «Монцамэ».

Отрезок будущей дороги длиной 547 км будет иметь всего две станции. Строительство дороги является концессионным проектом, и его реализация оценивается в 1,3 млрд долларов США. В роли концессионера выступает австралийская компания Northern railway. Перспективные объёмы грузоперевозок по ветке составят до 30 млн тонн грузов в год.

Правительство Монголии рассчитывает, что ввод в эксплуатацию северного железнодорожного коридора Эрдэнэт-Овоот позволит ввести в экономический оборот месторождения аймаков (Монголия делится на 21 аймак) Хувсгел, Булган и Орхон, а также увеличить поток туристов и придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию страны.

На сегодняшний день Монголия соединена с Россией железной дорогой через два контрольно-пропускных пункта. В результате строительства ветки до Овоота появится новый выход к границе России. По словам руководителя торгового представительства РФ в Монголии Максима Васильева, который принял участие в церемонии закладки дороги, проект строительства затрагивает и интересы Китая.

«Сегодня начинает реализовываться соглашение между РФ, Монголией и КНР о создании экономического коридора. Эта дорога не только важна для политики и экономики наших трёх стран, но и является началом крупнейшей работы, решающей вопросы международного значения», — цитирует Васильева «Монцамэ».

Напомним, в декабре 2011 года премьер-министр РФ Владимир Путин забил первый символический костыль в полотно строящейся тувинской железной дороги стоимостью около 130 млрд рублей.

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