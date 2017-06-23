 

Выпускница Московской школы нового кино Надя Захарова проведёт премьеру фильма в Новосибирске

 23 июня, 13:19
были упомянуты
подходящие темы
Выпускница Московской школы нового кино Надя Захарова проведёт премьеру фильма в Новосибирске
Кадры из фильма предоставлены пресс-службой «Синемы»

24 июня в 16:00 кинозал «Синема» проведёт творческую встречу с гостем байкальского кинофестиваля «Человек и Природа», режиссёром-документалистом Надей Захаровой, узнал корреспондент Сиб.фм у организаторов 23 июня.

Выпускница Московской школы нового кино (мастерская Артура Аристакисяна) Надя Захарова представит два своих фильма: «Огонь» (2016 год) и «Пыль времени» (2017).

Вторая картина снята в специфическом стиле живого чёрно-белого кино. Первыми в России этот фильм увидят в Новосибирске.
«Направление creative documentary, сформировавшееся в европейском кинематографе, у нас в России достаточно чётко представлено, прежде всего Московской школой нового кино. Для многих это направление настолько ново и необычно, что далеко не все кинофестивали включают работы, выполненные в этой новой эстетике, в свои программы, а для широкого зрителя такие кинематографисты, как Марина Разбежкина и Артур Аристакисян, почти всегда остаются на периферии», — рассказала корреспонденту Сиб.фм организатор фестиваля Оксана Берилло.

Организаторы фестиваля также отмечают, что они захотели посмотреть документальное кино во всех спектрах, в каких оно существует, и выбрали гостя, способного представить новое, живое кино.

«Каждая кинолента — рефлексия одухотворённого зрителя; пространство, в котором и зритель, и автор, и герой соединяются. Это не просто хроника, это целое эстетическое направление, которое развилось в недрах школы. И благодаря её учителям, таким как Аристакисян, оно развивается всегда по-новому, являя собой своеобразную сублимацию сакрального, духовное переживание. Все эти художники, ученики школы нового кино — и Надя в первую очередь, — представляют новый взгляд, новое понимание течения времени, тихую медитацию, созерцание и поэтизацию окружающего мира на уровне всех элементов кинематографической работы, киноязыка и монтажа», — добавила Оксана Берилло.

Фильм «Огонь» уже был показан в кинозале «Синема» в 2016 году в рамках киноклуба «SiberiaDOC» в числе других работ выпускников Московской школы нового кино. Этот фильм-дебют был отснят автором за два с половиной года в качестве дипломной работы и завоевал лучшие награды кинофестивалей России («Послание к человеку»), Белоруссии («Листопад») и Италии (Sguardi Altrove Film Festival). Кроме того, он вошёл в восьмёрку арт-фильмов года российской национальной премии «Лавровая ветвь».

Напомним, что 15 июня кинозал «Синема» показал жителям Новосибирска сербские мультфильмы в рамках проекта «Мульт-Мост. Россия — Србиjа».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 июня, 13:01 • репортаж

Рок-н-ролл без наркотиков и секса

Два культурных молодёжных центра отпраздновали свой день рождения и показали, что их резиденты смогут лет через пятьдесят гордо говорить: «А вот в наше время...»
 21 июня, 07:02 • короче

Короче: «Фотоувеличение»

Отчуждённость, некоммуникабельность, отсутствие однозначного толкования происходящего, зыбкость границ реального и ирреального. Как Микеланджело Антониони и его «Фотоувеличение» дразнят зрителя
 19 июня, 10:30 • тест

Тест: Хит Леджер или Квентин Тарантино?

Разнообразие репертуара кинотеатра «Победа» может поставить вас перед проблемой выбора. Давайте разберёмся, что же подойдёт вам?
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 10 июня, 13:53 • новость

Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске

Гроза, дождь и ураганный ветер обрушились на Новосибирск ночью 10 июня, деревья падали на припаркованные машины, а котлован на стройке наполнился водой.
присоединяйтесь!
    