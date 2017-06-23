Выпускница Московской школы нового кино Надя Захарова проведёт премьеру фильма в Новосибирске

24 июня в 16:00 кинозал «Синема» проведёт творческую встречу с гостем байкальского кинофестиваля «Человек и Природа», режиссёром-документалистом Надей Захаровой, узнал корреспондент Сиб.фм у организаторов 23 июня.

Выпускница Московской школы нового кино (мастерская Артура Аристакисяна) Надя Захарова представит два своих фильма: «Огонь» (2016 год) и «Пыль времени» (2017).

Вторая картина снята в специфическом стиле живого чёрно-белого кино. Первыми в России этот фильм увидят в Новосибирске.

«Направление creative documentary, сформировавшееся в европейском кинематографе, у нас в России достаточно чётко представлено, прежде всего Московской школой нового кино. Для многих это направление настолько ново и необычно, что далеко не все кинофестивали включают работы, выполненные в этой новой эстетике, в свои программы, а для широкого зрителя такие кинематографисты, как Марина Разбежкина и Артур Аристакисян, почти всегда остаются на периферии», — рассказала корреспонденту Сиб.фм организатор фестиваля Оксана Берилло.

Организаторы фестиваля также отмечают, что они захотели посмотреть документальное кино во всех спектрах, в каких оно существует, и выбрали гостя, способного представить новое, живое кино.

«Каждая кинолента — рефлексия одухотворённого зрителя; пространство, в котором и зритель, и автор, и герой соединяются. Это не просто хроника, это целое эстетическое направление, которое развилось в недрах школы. И благодаря её учителям, таким как Аристакисян, оно развивается всегда по-новому, являя собой своеобразную сублимацию сакрального, духовное переживание. Все эти художники, ученики школы нового кино — и Надя в первую очередь, — представляют новый взгляд, новое понимание течения времени, тихую медитацию, созерцание и поэтизацию окружающего мира на уровне всех элементов кинематографической работы, киноязыка и монтажа», — добавила Оксана Берилло.

Фильм «Огонь» уже был показан в кинозале «Синема» в 2016 году в рамках киноклуба «SiberiaDOC» в числе других работ выпускников Московской школы нового кино. Этот фильм-дебют был отснят автором за два с половиной года в качестве дипломной работы и завоевал лучшие награды кинофестивалей России («Послание к человеку»), Белоруссии («Листопад») и Италии (Sguardi Altrove Film Festival). Кроме того, он вошёл в восьмёрку арт-фильмов года российской национальной премии «Лавровая ветвь».

Напомним, что 15 июня кинозал «Синема» показал жителям Новосибирска сербские мультфильмы в рамках проекта «Мульт-Мост. Россия — Србиjа».