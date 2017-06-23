Новосибирск поделился секретом успеха «Поколения М»

Делегация из мэрии Междуреченска посетила Новосибирскую область, чтобы перенять опыт успешного сотрудничества с благотворительным проектом МТС «Поколение М» — дети из региона побеждают в каждом сезоне этого всероссийского проекта сразу по нескольким номинациям, сообщил корреспондент Сиб.фм 23 июня по итогам визита.

Проект МТС «Поколение М» существует три года, за это время юные жители Новосибирской области стали лидерами проекта, завоевав 28 побед из 240. Власти Междуреченска Кемеровской области заключили соглашение с МТС о социокультурном партнёрстве и первый год сотрудничают с организаторами конкурса. Делегация города побывала в Новосибирске, чтобы перенять успешный опыт развития творческого потенциала детей в регионе.

Участники делегации встретились с министром культуры региона Игорем Решетниковым и начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой.

«Междуреченск включился в реализацию благотворительного проекта „Поколение М“ с большим желанием, и мы бы хотели перенять успешный опыт Новосибирской области, чтобы использовать его в своей работе, — сказала руководитель делегации, заместитель главы Междуреченска по социальным вопросам Ирина Вантеева. — Для нас это важная поддержка, сегодня мы договорились о партнёрстве с министерством культуры Новосибирской области, будем активно участвовать в мероприятиях проекта „Поколение М“ и приглашать ребят и педагогов Новосибирской области к себе в гости, думаю, это будет полезный опыт для всех сторон».

Игорь Решетников рассказал о своём опыте участия в проекте МТС «Поколение М».

«В районах отслеживать одарённых детей сложнее, и проект «Поколение М» как раз выявляет и поддерживает таких детей по всей стране. Мы до жителей области доводим информацию о том, как можно стать участником этого проекта, какие он даёт возможности ребятам. Особенно важно, что проект «Поколение М» сделан в близком и понятном для детей интерактивном онлайн-формате, — отметил Игорь Решетников.

Министр рассказал, что у региона не всегда есть возможность даже победителю престижного конкурса обеспечить возможность развивать талант. Вот здесь на помощь приходит «Поколение М»: победители конкурсов проекта получают возможность стажироваться в крупных творческих студиях и выступать на главных сценах страны.

Руководитель проекта «Поколение М» компании МТС Елена Новожилова отметила особое место Новосибирского региона в проекте.

«Год назад МТС и Министерство культуры Новосибирской области заключили соглашение о взаимодействии в социокультурной сфере. Сейчас мы подписали подобное соглашение и с администрацией Междуреченска, — рассказала Елена Новожилова. — Возможности проекта должны работать на детей в регионах. В „Поколении М“ только полезный интернет, более того, мы даём детям качественный профессиональный старт в жизни. В проекте работают настоящие мастера, и работают с большой самоотдачей. Только один пример: состоявшаяся певица Полина Гагарина скрупулёзно отсматривает все вокальные ролики (а это тысячи поющих детей огромной России), колеблется: „Не могу выбрать одного, можете привезти на просмотр троих ребят?“ И мы везём, потому что тоже хотим не упустить лучших».

«Мы довольны сотрудничеством, так как „Поколение М“ дало реальный шанс сотням новосибирских детей развивать свои творческие таланты, получить бесценный жизненный опыт, вживую пообщаться с такими мастерами как Полина Гагарина, Константин Бронзит, Владимир Грамматиков, Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев», — сказала Анна Терешкова.

Напомним, Новосибирск стал одним из пяти городов, где в апреле 2017 года прошёл федеральный fashion-тур в поддержку конкурса для юных дизайнеров проекта «Поколение М».