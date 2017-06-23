 

Новосибирск поделился секретом успеха «Поколения М»

 23 июня, 07:07
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирск поделился секретом успеха «Поколения М»
Фото Станислава Пельша для Сиб.фм

Делегация из мэрии Междуреченска посетила Новосибирскую область, чтобы перенять опыт успешного сотрудничества с благотворительным проектом МТС «Поколение М» — дети из региона побеждают в каждом сезоне этого всероссийского проекта сразу по нескольким номинациям, сообщил корреспондент Сиб.фм 23 июня по итогам визита.

Проект МТС «Поколение М» существует три года, за это время юные жители Новосибирской области стали лидерами проекта, завоевав 28 побед из 240. Власти Междуреченска Кемеровской области заключили соглашение с МТС о социокультурном партнёрстве и первый год сотрудничают с организаторами конкурса. Делегация города побывала в Новосибирске, чтобы перенять успешный опыт развития творческого потенциала детей в регионе.

Участники делегации встретились с министром культуры региона Игорем Решетниковым и начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой.

«Междуреченск включился в реализацию благотворительного проекта „Поколение М“ с большим желанием, и мы бы хотели перенять успешный опыт Новосибирской области, чтобы использовать его в своей работе, — сказала руководитель делегации, заместитель главы Междуреченска по социальным вопросам Ирина Вантеева. — Для нас это важная поддержка, сегодня мы договорились о партнёрстве с министерством культуры Новосибирской области, будем активно участвовать в мероприятиях проекта „Поколение М“ и приглашать ребят и педагогов Новосибирской области к себе в гости, думаю, это будет полезный опыт для всех сторон».

Игорь Решетников рассказал о своём опыте участия в проекте МТС «Поколение М».

«В районах отслеживать одарённых детей сложнее, и проект «Поколение М» как раз выявляет и поддерживает таких детей по всей стране. Мы до жителей области доводим информацию о том, как можно стать участником этого проекта, какие он даёт возможности ребятам. Особенно важно, что проект «Поколение М» сделан в близком и понятном для детей интерактивном онлайн-формате, — отметил Игорь Решетников.

Министр рассказал, что у региона не всегда есть возможность даже победителю престижного конкурса обеспечить возможность развивать талант. Вот здесь на помощь приходит «Поколение М»: победители конкурсов проекта получают возможность стажироваться в крупных творческих студиях и выступать на главных сценах страны.

Руководитель проекта «Поколение М» компании МТС Елена Новожилова отметила особое место Новосибирского региона в проекте.

«Год назад МТС и Министерство культуры Новосибирской области заключили соглашение о взаимодействии в социокультурной сфере. Сейчас мы подписали подобное соглашение и с администрацией Междуреченска, — рассказала Елена Новожилова. — Возможности проекта должны работать на детей в регионах. В „Поколении М“ только полезный интернет, более того, мы даём детям качественный профессиональный старт в жизни. В проекте работают настоящие мастера, и работают с большой самоотдачей. Только один пример: состоявшаяся певица Полина Гагарина скрупулёзно отсматривает все вокальные ролики (а это тысячи поющих детей огромной России), колеблется: „Не могу выбрать одного, можете привезти на просмотр троих ребят?“ И мы везём, потому что тоже хотим не упустить лучших».

«Мы довольны сотрудничеством, так как „Поколение М“ дало реальный шанс сотням новосибирских детей развивать свои творческие таланты, получить бесценный жизненный опыт, вживую пообщаться с такими мастерами как Полина Гагарина, Константин Бронзит, Владимир Грамматиков, Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев», — сказала Анна Терешкова.

Напомним, Новосибирск стал одним из пяти городов, где в апреле 2017 года прошёл федеральный fashion-тур в поддержку конкурса для юных дизайнеров проекта «Поколение М».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 июня, 07:00 • репортаж

Плюс цифровизация всей страны!

За день человечество производит около 2,5 эксабайта данных. Чем хорошо и плохо такое количество информации для экономики и как быть простым гражданам со свим «цифровым личным»?
 14 июня, 12:58 • репортаж

Игра в одно кусание

«Жалко животных», «замученные детские игрушки», «ноги моей не будет в этой пыточной для зверей». Поход по контактным зоопаркам Новосибирска без детей.
 12 июня, 07:00 • интервью

На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов

Декан экономического факультета НГУ — о полном штиле среди сотрудников, выбор пути во время перестройки и пессимизме по поводу образования.
самое популярное
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
присоединяйтесь!
    