Пятеро туристов получили травмы во время сильного града в Хакасии

Пятеро туристов, отдыхавших на озёрах Хакасии, обратились к медикам с травмами различной степени тяжести после сильного града, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения правительства республики.

По информации чиновников, значительней всего от стихии, обрушившейся на регион 22 июня, пострадал Ширинский район — в районе озера Белё выпал град размером с куриное яйцо.

«На данный час имеется информация о повреждении кровли социально значимых объектов — детских садов, школ. Получили различные повреждения (разбиты стёкла) автомобили отдыхающих, количество уточняется. Некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. За медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении регионального правительства.

Социальные объекты повреждены в сёлах Шира, Ворота, Малый Спирин и Целинное. В результате шквалистого ветра произошло отключение электроэнергии в нескольких посёлках. На данный момент энергоснабжение не восстановлено в посёлках Мендоль, Целинное (28 домов) и Шира (пять домов). От удара стихии также пострадали сельскохозяйственные угодья, ущерб подсчитывается.

К оценке повреждений жилья и ценного имущества привлечены сотрудники полиции и страховые компании. Власти республики, принимая во внимание наличие большого числа туристов из других регионов, поручили муниципалитетам в кратчайшие сроки организовать оформление необходимых документов для получения пострадавшими страховых выплат по месту жительства.

По данным Хакасского гидрометцентра, 23 июня в республике сохраняется вероятность гроз, града и штормового ветра скоростью до 25 метров в секунду. Населению региона и туристам рекомендовано соблюдать требования безопасности и переждать непогоду в помещениях.

Напомним, по прогнозу синоптиков, ливневые дожди с градом и грозами могут пройти в Новосибирской области 24 и 25 июня.